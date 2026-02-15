SHMÚ varuje pred vetrom na území SR, vydal prvý aj druhý stupeň výstrah

Prvostupňová výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež v okresoch Brezno, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Gelnica, Sobrance, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou.
S vetrom na horách treba počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Martin a Ružomberok. Do 18.00 h tu platí prvý stupeň výstrahy.
SHMÚ vydal aj prvostupňovú výstrahu pred snehovými jazykmi a závejmi, a to vo väčšine Žilinského kraja. Vydaná je do 18.00 h.
Naďalej tiež platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okrese Michalovce.