SHMÚ varuje pred vetrom na území SR, vydal prvý aj druhý stupeň výstrah

Vo viacerých okresoch na Slovensku platia v nedeľu výstrahy pred vetrom. V okresoch Košice, Michalovce a Trebišov platí druhý stupeň výstrah. Rovnako sú vydané aj prvostupňové výstrahy. Silnejšie môže miestami zafúkať aj na horách. Slovenský Hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

15.02.2026 11:48
Prvostupňová výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež v okresoch Brezno, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Gelnica, Sobrance, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov a Vranov nad Topľou.

S vetrom na horách treba počítať v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Liptovský Mikuláš, Martin a Ružomberok. Do 18.00 h tu platí prvý stupeň výstrahy.

SHMÚ vydal aj prvostupňovú výstrahu pred snehovými jazykmi a závejmi, a to vo väčšine Žilinského kraja. Vydaná je do 18.00 h.

Naďalej tiež platí prvý stupeň hydrologickej výstrahy pred povodňou v okrese Michalovce.

