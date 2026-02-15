Rubio v Bratislave rokoval na najvyššej úrovni: s prezidentom hovoril o obrane, s Ficom o energetike. Slovensko chce s USA prehĺbiť spoluprácu

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pristál na bratislavskom letisku v nedeľu okolo pol jedenástej. Privítal ho minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer), na pozvanie ktorého Rubio pricestoval na Slovensko. Z letiska sa šéf americkej diplomacie presunul do centra Bratislavy, priamo do Prezidentského paláca, kde sa stretol s hlavou Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim.
Ako informovala kancelária prezidenta, s Rubiom diskutovala hlava štátu o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani aktuálne svetové dianie. „Naše partnerstvo je strategické a prináša konkrétne výsledky v oblasti obrany, bezpečnosti aj energetickej spolupráce,“ uviedol prezident SR.
V tejto súvislosti ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse. Podľa jeho slov jadrová energia znamená stabilitu a suverenitu voči geopolitickým otrasom, pričom Slovensko má záujem túto spoluprácu so Spojenými štátmi ďalej prehlbovať.
S Pellegrinim o obrane
Dôležitou témou rokovania bola aj obranná spolupráca a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo samitov NATO. Prezident SR potvrdil pripravenosť Slovenska pokračovať v modernizácii ozbrojených síl a prispievať tak k posilňovaniu obrany aliancie a k silnejšej a sebavedomejšej Európe. Ako konštatoval Pellegrini, to nás robí silnejšími spoločne tvárou v tvár výzvam a hrozbám.
„Naša spolupráca prináša silu a odolnosť. Spoločne sme pripravení formovať bezpečnejšiu, istejšiu a mierovejšiu budúcnosť postavenú na spoločných hodnotách,“ poznamenal prezident SR. Zároveň zdôraznil, že pevné transatlantické partnerstvo zostáva jedným zo základných pilierov bezpečnosti a stability Slovenskej republiky aj celého európskeho priestoru.
Doplnil, že návšteva amerického ministra zahraničných vecí na Slovensku sa uskutočnila po siedmich rokoch.
S Ficom o energetike
Rokovania s prezidentom trvali necelú hodinu. Okolo 12. hodiny sa americká delegácia na čele s Rubiom presunula na Úrad vlády SR. Premiér a americký minister zahraničných vecí sa na krátku chvíľu ukázali pred médiami: pred kamerami si podali ruky. Neskôr sa presunuli do salóniku, kde pokračovali rokovaním medzi štyrmi očami, po ktorom nasledovalo.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pricestoval na Slovensko
Stretnutie Fica s Rubiom trvalo o niečo viac ako hodinu. Na tlačovom brífingu premiér informoval, že hlavnými témami boli energetika, bezpečnostná situácia v regióne a ďalší rozvoj bilaterálnej spolupráce.
Premiér ocenil, že návšteva prichádza krátko po nedávnom stretnutí s bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom. Podľa jeho slov ide o prirodzené a konštruktívne pokračovanie dialógu, ktoré umožnilo zhodnotiť posun dosiahnutý v uplynulých týždňoch.
Zdôraznil, že Slovensko chce presadzovať suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany, pričom jej základom je ochrana národných záujmov. Zároveň deklaroval, že postoje, ktoré prezentuje na súkromných rokovaniach, zhodne komunikuje aj verejne.
Slovensko má podľa premiéra záujem o rozvoj spolupráce so Spojenými štátmi najmä v oblasti energetiky. Pripomenul, že 13. februára nadobudla platnosť dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Vláda zároveň verí, že v priebehu budúceho roka by sa mohli podpísať konkrétne zmluvy so spoločnosťou Westinghouse.
Premiér amerického ministra informoval aj o aktuálnej situácii v regióne v súvislosti s dodávkami plynu a ropy. Uviedol, že Slovensko sa v rámci existujúcich trás ocitlo na konci potrubných systémov, čo predstavuje výzvu pre energetickú bezpečnosť krajiny. Obe strany preto hľadali možné alternatívy riešenia, pričom očakáva, že ďalší posun by mohlo priniesť plánované stretnutie s maďarským premiérom.
Na záver premiér ocenil prístup amerického prezidenta, ktorý podľa neho postupuje racionálne a usiluje sa o ukončenie vojnového konfliktu.
Rubio pred príletom na naše územie uviedol, že počas svojej nedeľnej návštevy Bratislavy bude so slovenskými predstaviteľmi rokovať aj o odstrihnutí sa od ruských energetických surovín. „Porozprávame sa s nimi o tom, čo sa musí stať,“ odpovedal vo štvrtok na novinársku otázku.
„Nebudem rozoberať, o čom budeme na týchto stretnutiach hovoriť. Predovšetkým ide o krajiny, ktoré sú s nami veľmi úzko prepojené a intenzívne spolupracujú so Spojenými štátmi. Bola to dobrá príležitosť navštíviť ich. Sú to dve krajiny, v ktorých som nikdy nebol,“ odpovedal Rubio na doplňujúcu otázku.
Šéf americkej diplomacie priletel do Bratislavy z Mníchova, kde sa cez víkend konala bezpečnostná konferencia. Zo slovenskej metropoly poobede má odcestovať do Budapešti.
Správu budeme aktualizovať.