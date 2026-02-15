Inštitút kajúcnika treba podľa Gašpara upraviť, Števulová to kritizuje

Gašpar zopakoval, že vláda rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý tento týždeň pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Pripustil, že ak bude súd rozhodovať dlho, je potrebné zamyslieť sa nad prípravou novej právnej úpravy. „Ja si myslím, že dostane úlohu minister spravodlivosti pripraviť novú právnu úpravu, ktorá bude definovať, ako vzniká spolupráca s tou spolupracujúcou osobou a s orgánmi činnými v trestnom konaní, aké musia byť plnené podmienky pre takú spoluprácu, (…) ale musia tam byť napríklad aj podmienky, kedy sa ukončí spolupráca,“ povedal.
Števulová vládu skritizovala za to, že chce znovu meniť Trestný poriadok, pričom súd ešte vo veci ani nerozhodol. „Ak prídete s novou právnou úpravou, tak znova ohnete ten trestný poriadok a znova spôsobíte to, že ľudia, bežní ľudia, ktorí sa súdia v trestných sporoch, budú trpieť absolútnou právnou neistotou. Však to nie je normálne, aby v jednej krajine sa za dva roky dvakrát a teraz už tretíkrát išiel zásadným spôsobom meniť trestný poriadok len preto, aby jednému človeku sa pomohlo v jeho súdnej kauze,“ uviedla. Gašpar odmieta, že by vláda trestný poriadok ohýbala alebo, že by išlo o pomoc jednej osobe.
Podpredseda parlamentu ozrejmil, že vláda neplánuje predčasnú voľbu nového generálneho prokurátora. Pripomenul, že mandát Maroša Žilinku trvá do roku 2027. Vláda si podľa jeho slov ctí zákon, preto sa nový prokurátor bude voliť zrejme až po parlamentných voľbách. „Musela by nastať jedine situácia, že pán generálny prokurátor sám zváži, či odíde skôr alebo neskôr, ale my ho k tomu netlačíme, ani raz sme to nepovedali,“ dodal. Števulová podotkla, že pri tejto vláde sa netreba pozerať na slová, ale na jej záujmy. „Pretože nikto ani nehovoril, že sa bude rušiť Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra a pozrite, kde sme dnes,“ skonštatovala.
V diskusii sa dotkli aj témy prípadných zmien predsedov strany Smer-SD a hnutia PS. Gašpar si nemyslí, že by sa predseda Smeru-SD Robert Fico aktuálne chcel presunúť z funkcie na post ústavného sudcu. Pripustil, že k zmene vo vedení strany jedného dňa prísť musí. Na otázku, či má ambíciu uchádzať sa o túto funkciu uviedol, že sa chce podieľať na príprave prípadného budúceho nástupcu. Števulová odmietla, že by sa v PS v súčasnosti uvažovalo o výmene lídra Michala Šimečku. Hnutie podľa nej za Šimečkom stojí.