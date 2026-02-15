Huliak sa ospravedlnil infektológovi Sabakovi za výrok, v ktorom mu pripisoval spoluvinu za 35-tisíc obetí covidu

Minister sa Sabakovi ospravedlnil formou listu, v ktorom uznal, že jeho tvrdenia boli nepravdivé a založené na neznalosti faktov.
Huliak vo svojom liste priznal, Sabaka sa nepodieľal na tvorbe protipandemickej politiky, ktorú chcel svojím pôvodným výrokom kritizovať. Infektológ toto gesto ocenil ako zodpovedné a dospelé, pričom zdôraznil potrebu vecnej diskusie v čase narastajúcej polarizácie spoločnosti.
Hoci Sabaka pripúšťa, že riadenie pandémie nebolo bez chýb a niektoré opatrenia (napríklad plošné testovanie) označil za diskutabilné, zdôraznil dôležitosť ich dodržiavania. „Bez dodržiavania opatrení by nastal chaos a nemocnice by nezvládli nápor,“ uvádza sa v stanovisku.
Infektológ Sabaka, ktorý bol súčasťou iniciatívy Veda pomáha, vníma tento krok ministra ako dôležitý symbol. Vyjadril nádej, že podobná miera sebareflexie u ostatných politikov by v budúcnosti mohla odľahčiť súdy od zbytočných žalôb na ochranu osobnosti.