Nízku podporu pri odvolávaní vníma minister Migaľ ako politikárčenie

Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 koaličných poslancov zo 79, považuje samotný minister za politikárčenie. Ako dnes povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, viac mu prekáža, že sa v parlamente neschválila legislatíva, ktorá bola predložená už v novembri 2025. Ministra konkrétne v hlasovaní o vyslovení nedôvery nepodporila koaličná strana Hlas-SD, ktorá si podľa Migaľa už predtým strelila do kolena a robí to znova.

15.02.2026 17:04
„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy," upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr," skonštatoval.

Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát," uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike," povedal Hlina Migaľovi.

