Nízku podporu pri odvolávaní vníma minister Migaľ ako politikárčenie

„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy," upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr," skonštatoval.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát," uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike," povedal Hlina Migaľovi.