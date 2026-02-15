Vo veku 97 rokov zomrel bývalý politický väzeň Ondrej Bartko

Ondrej Bartko sa narodil v Kežmarku v roku 1928. Ako sedemnásťročný v období prenasledovania Židov na Slovensku pomáhal pri ich prevoze a útekoch do Poľska. „Po nástupe komunistického režimu sa ako jediný roľník z Kežmarku odmietol zapojiť do jednotného roľníckeho družstva (JRD), pretože nechcel zradiť hodnotu pôdy, ktorú jeho otec nadobudol za cenu celoživotnej námahy,“ uviedli zo združenia. Za tento postoj bol označený za politicky nespoľahlivého a na dva a pol roka zaradený do Pomocných technických práporov. Časť služby strávil ako baník v uránových baniach v Jáchymove.
Po novembri 1989 sa aktívne zapojil do obnovy organizovaného života bývalých príslušníkov PTP. Pôsobil ako člen výkonnej rady PTP a predseda oblastného združenia pre regióny Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Levoča, Spišská Nová Ves a Gelnica. Aj vo vysokom veku pôsobil ako podpredseda Svetového združenia bývalých politických väzňov a verejne pripomínal skúsenosti a osudy politických väzňov.