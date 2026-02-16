Školákom sa začali jarné prázdniny. Týždeň voľna si ako prví užijú žiaci na západe

Týždeň voľna je už tradične rozdelený podľa krajov na tri termíny. Žiaci zo západného Slovenska sa k vyučovaniu opäť vrátia v pondelok 23. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja do 27. februára. Po nich si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci z Košického kraja a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.
Posledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 2. do 7. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.
Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke rezort školstva.Čítajte viac Neviete si vybrať školu pre svoje dieťa? INEKO vydal rebríček úspešných základných a stredných škôl