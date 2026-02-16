Prvé snežienky vystriedal v Bratislave sneh. Strednú Európu čaká vlna sneženia, v Alpách hrozí extrém

Ako uviedol portál imeteo v nedeľu nad územie Slovenska vpadol od severu veľmi chladný vzduch, ktorý ukončil jarné počasie a priniesol späť pravú zimu.
V pondelok boli v ranných hodinách mimoriadne nízke teploty, v dolinách klesali až k –15 °C. Takéto hodnoty sme tu už dlhší čas nemali. Mrazivé počasie bude pokračovať aj počas dnešného dňa, pričom maximálne teploty sa dostanú len na krajnom juhozápade slabo nad nulu.
V nadchádzajúcich dňoch síce denné teploty vystúpia mierne nad nulu, no situácia so zrážkami bude podľa portálu oveľa zaujímavejšia. Niektoré oblasti totiž čaká výrazné sneženie, miestami až kalamitné.
Nad európskym kontinentom sa ustálilo výrazné severozápadné prúdenie, ktoré do našich končín vháňa chladný a vlhký vzduch od Severného mora. V najbližších dňoch sa to prejaví opakovanými snehovými prehánkami. Od dneška do stredy budú Slovenskom postupne prechádzať jednotlivé zrážkové pásma, najmä v ranných hodinách. Najciteľnejšie by sa mali prejaviť v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji.
Do polovice týždňa sa v týchto regiónoch môže vytvoriť len slabý snehový poprašok alebo napadne najviac približne 2 centimetre snehu. Keďže od utorka sa denné teploty dostanú na hodnoty medzi 0 až +5 °C, napadnutý sneh sa bude postupne topiť. Na západe Slovenska tak pôjde skôr o prechodnú snehovú epizódu.
Až jeden meter snehu v Alpách
Podstatne dynamickejšie počasie sa však črtá západne od našich hraníc. Prognostické modely naznačujú, že strednú Európu zasiahne séria snežení, pričom najvýraznejšie sa situácia prejaví v alpskej oblasti. V Alpách môže do stredajšieho rána pribudnúť až okolo jedného metra nového snehu, čo predstavuje mimoriadne intenzívny nárast snehovej pokrývky.
Aktuálny vývoj počasia v strednej Európe ovplyvňuje oklúzny front prinášajúci výraznejšie zrážky. Vo vlhkom a chladnom prúdení budú podobné zrážkové vlny regiónom postupovať minimálne do stredy.
Najväčší úhrn snehu sa očakáva od dneška do utorkového poludnia. Biela pokrývka zasiahne rozsiahle oblasti Nemecka, Česka, Poľska a Rakúska. V nižších polohách sa môže vytvoriť vrstva od 1 do 5 centimetrov, vo vyšších nadmorských výškach približne okolo 10 centimetrov.
Osobitná pozornosť sa upriamuje na Alpy. V západnom Rakúsku, najmä v oblasti Arlbergu a Innsbrucku, môže celkový úhrn do stredy dosiahnuť až 100 centimetrov. A ani tým sa zimná epizóda nemusí skončiť. Numerický model ICON aktuálne naznačuje zaujímavý vývoj na štvrtok.
Zo severu by mal do našej oblasti ešte zosilnieť prílev studeného vzduchu a zároveň sa do tohto prostredia presunie tlaková níž. Tá by mohla priniesť výrazné sneženie najmä nad Balkán a Maďarsko.
Hlavný výstup modelu dokonca pripúšťa možnosť, že v niektorých častiach Maďarska by mohlo napadnúť viac ako 50 centimetrov snehu. V takom prípade by išlo o najvýraznejšiu snehovú situáciu tejto zimy v danom regióne.
Okraj tejto zrážkovej oblasti by mohol zasiahnuť aj Slovensko. Sneh sa môže objaviť najmä na juhu krajiny, kde by mohlo pribudnúť približne 5 až 10 centimetrov. Najvyššia pravdepodobnosť je aktuálne na juhozápade, kde modely pripúšťajú aj úhrny okolo 15 centimetrov.