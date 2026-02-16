Dráma na zvážnici: Medvedica zvalila muža, kotúľali sa dole svahom, syn vytiahol zbraň

Obaja muži prechádzali lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa.
Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Následne otca podľa Kuffu odviezol do nemocnice na ošetrenie s viacerými tržnými ranami a záhryzmi.
Zhruba 200 metrov od miesta útoku našli na zvážnici podľa štátneho tajomníka svojho ťažko poraneného poľovne upotrebiteľného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol.Čítajte viac Poľovníci a zásahové tímy zabili od apríla viac ako 200 medveďov. Zdravotný stav šeliem sa zhoršuje
Kuffa doplnil, že na mieste ktoré určil syn poškodeného bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali o zápase medveďa s človekom. Medvedica mala podľa Kuffu v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. „Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh,“ dodal na sociálnej sieti štátny tajomník.