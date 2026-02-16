PredplatnéFio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Dráma na zvážnici: Medvedica zvalila muža, kotúľali sa dole svahom, syn vytiahol zbraň

Dráma na zvážnici: Medvedica zvalila muža, kotúľali sa dole svahom, syn vytiahol zbraň

Dvaja medvedicou napadnutí muži, otec so synom, v nedeľu počas útoku zviera zastrelili krátkymi guľovými zbraňami. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. V príspevku neuviedol, v akej lokalite sa útok stal.

16.02.2026 08:45
Medveď Foto:
debata (33)

Obaja muži prechádzali lesom, kde vykonávali kontrolu ťažby. „So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ tvrdí Kuffa.

Tajomník Kuffa oznámil novinku, ulovené medvede môžu skončiť na tanieroch v gastre (Video z 27.05.2025)
Video

Syn napadnutého muža podľa štátneho tajomníka prišiel na pomoc a viackrát z bezprostrednej blízkosti na medvedicu vystrelil, čím ju usmrtil. Následne otca podľa Kuffu odviezol do nemocnice na ošetrenie s viacerými tržnými ranami a záhryzmi.

Zhruba 200 metrov od miesta útoku našli na zvážnici podľa štátneho tajomníka svojho ťažko poraneného poľovne upotrebiteľného psa, ktorý zraneniam neskôr podľahol.

medved ocova Čítajte viac Poľovníci a zásahové tímy zabili od apríla viac ako 200 medveďov. Zdravotný stav šeliem sa zhoršuje

Kuffa doplnil, že na mieste ktoré určil syn poškodeného bola nájdená usmrtená medvedica. V okolí sa nachádzali viaceré stopy a krv, ktoré nasvedčovali o zápase medveďa s človekom. Medvedica mala podľa Kuffu v sebe niekoľko strelných rán a pri bližšej obhliadke bola u nej zistená laktácia. „Po dôkladnej obhliadke okolitého terénu bol pod skalným bralom nájdený brloh,“ dodal na sociálnej sieti štátny tajomník.

Facebook X.com 33 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #medveď #Filip Kuffa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"