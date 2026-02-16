Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? Psychológ varuje: Môže to vyvolať úzkosť a frustráciu

Technológie zo sveta nezmiznú. Otázka nie je, či ich mladým zakážeme, ale ako ich naučíme používať bezpečne, kriticky a s vedomím hraníc. Zákaz bez dialógu môže priniesť vzdor. Odolnosť prinesie participácia, vzdelávanie a sieť podpory, hovorí skúsený psychológ Marek Madro, riaditeľ psychologickej poradne a krízovej linky IPčko, ktorá poskytuje bezplatnú a anonymnú pomoc najmä mladým ľuďom.
Prevažuje oblasť sociálnych sietí v problémoch vašich klientov?
Nie je to jediná ani dominantná téma. Vlani sme v IPčku mali viac ako 181 tisíc kontaktov, z toho téma „Fenomény internetu“ tvorila niečo vyše 11 tisíc kontaktov. Nie je to najčastejšia téma (viac dominujú pocity osamelosti, úzkosť, myšlienky na ukončenie života či sebapoškodzovanie), ale online svet je veľmi často prepojený aj s týmito ťažkosťami. Najviac sa téma internetu týka mladých vo veku 10 až 14 rokov a 15 až 18 rokov, teda detí a dospievajúcich, ktorí sú vývinovo najzraniteľnejší. Najčastejšími témami sú: kyberšikana, kybergrooming, hate speech, online gaming a gambling, mizogýnia, online podvody, dezinformácie.
Pripravovaný zákon má riešiť aj obmedzenia v súvislosti s AI
Táto téma sa objavila len v 2 500 kontaktoch. Mladí ju využívajú ako záplatu osamelosti, ako priateľa, psychológa, romantického partnera či informačnú autoritu. Zároveň sa objavujú obavy z deepfake obsahu či neistoty z budúcnosti. Online svet teda nie je okrajová téma. Nie je však izolovaným problémom – veľmi často je priestorom, kde sa prehlbujú už existujúce ťažkosti alebo kde sa zraniteľnosť mladých ľudí ešte viac zvýrazní.
Aké riziká hrozia pre deti pri neobmedzenom používaní sociálnych sietí ?
Za najvýraznejší považujeme absenciu bezpečného vzťahu – situáciu, keď dieťa nemá možnosť hovoriť o tom, čo online zažíva. Nie technológia samotná, ale najviac zvyšuje zraniteľnosť osamelosť. Riziko nie je len v sociálnych sieťach a nedostatočných opatreniach ochrany, ale aj v ich používaní bez bezpečného dospelého sprievodu, najmä u menších detí. Tie sa v online priestore intenzívne porovnávajú, čo môže oslabovať ich sebahodnotu a zvyšovať úzkosť či tlak na výkon.
A čo kyberšikana?
Rizikom je manipulácia zo strany dospelých či rovesníkov, ktorí zneužívajú anonymitu a dôveru v online priestore. Kyberšikana má špecifický dopad práve tým, že nemá časové ohraničenie a zasahuje dieťa aj v priestore, ktorý by mal byť bezpečný. Algoritmy sú navrhnuté tak, aby maximalizovali čas strávený online a prinášali rýchlu odmenu v podobe dopamínových impulzov. Zároveň sa deti môžu opakovane dostávať k toxickému alebo rizikovému obsahu – násiliu, sebapoškodzovaniu, extrémnym názorom, ktorý algoritmus ďalej zosilňuje a normalizuje.
Je rozdiel, ako pôsobia sociálne siete na deti a na dospievajúcich?
Mladšie deti ešte nemajú dostatočne rozvinuté kritické myslenie ani schopnosť odlíšiť realitu od „online reality“. Potrebujú viac vonkajších hraníc a aktívnu prítomnosť dospelých. U dospievajúcich sa sociálne siete viac prepájajú s identitou. Puberta je obdobím hľadania seba samého a online priestor sa stáva miestom, kde si skúšajú, kým sú. Lajky, komentáre a spätná väzba od rovesníkov majú výrazný dopad na sebahodnotu.
Znamená to, že aj regulácia má byť rozličná?
Áno, mladšie deti potrebujú jasné pravidlá zvonka, dospievajúci sa už učia regulovať sami, no ich mozog je stále citlivejší na odmenu a impulzívne rozhodnutia než na dlhodobé následky. Spoločné však majú jedno: najväčší ochranný faktor nie je zákaz aplikácie, ale bezpečný vzťah. Ak dieťa alebo tínedžer vie, že môže o online zážitkoch hovoriť bez odsúdenia, riziká sa výrazne znižujú.
Čo znamená bezpečné online prostredie ?
Bezpečné online prostredie nie je o tom, že tam neexistuje žiadne riziko. Ide o to, aby dieťa malo ochranu, orientáciu a oporu, keď sa s rizikom stretne. Má mať nastavené primerané hranice – vekové obmedzenia, súkromné nastavenia účtu, kontrolu nad tým, kto ho môže kontaktovať. Znamená to aj digitálnu gramotnosť – rozumie tomu, ako fungujú algoritmy, reklama, manipulácia či zdieľanie obsahu. Dôležitou súčasťou bezpečia je však vzťah. Malo by vedieť, že ak sa online niečo nepríjemné stane, môže o tom hovoriť bez strachu z trestu alebo zákazu mobilu. Bezpečné online prostredie teda nie je len technické nastavenie aplikácií, ale najmä pocit, že na to nie som sám.Čítajte viac Vzorom Austrália. Babiš súhlasí so zákazom sociálnych sietí pre tíndžerov
Môže ich nadmerné používanie viesť k iným závislostiam?
Nadmerné používanie sociálnych sietí môže oslabiť schopnosť regulovať impulzy, odkladať odmenu a zvládať nepríjemné emócie. Ak si mladý človek zvykne, že napätie, nudu či smútok rieši rýchlym scrollovaním a okamžitou dopamínovou odmenou, môže si vytvoriť vzorec úniku. A ten sa neskôr môže „presunúť“ aj do iných oblastí, napríklad k hazardu, látkam, pornu či iným formám závislostného správania. Bezpečie znamená aj rovnováhu – aby online svet nenahrádzal všetky ostatné zdroje radosti, pohybu, vzťahov a oddychu. Digitálny priestor by mal byť súčasťou života, nie jeho jediným centrom.
Dá sa povedať, že sociálne siete zhoršujú pohodu, alebo dokonca zdravie dieťaťa?
Ak je používanie nadmerné, bez hraníc a bez sprievodu dospelého, môže sa negatívne odraziť na psychickej pohode. Vidíme vyššiu mieru úzkosti, porovnávania sa, tlaku na výkon či vzhľad, narušený spánok a podráždenosť. Na druhej strane, pre mnohé deti sú aj zdrojom kontaktu, podpory, kreativity či komunity – najmä ak sa cítia osamelo alebo nepochopené v offline svete. Takže otázka nestojí tak, či sociálne siete škodia, ale kedy, ako a komu.
Aký to má vplyv na vzťahy detí, či dospievajúcich medzi sebou?
Sociálne siete vzťahy medzi deťmi a dospievajúcimi výrazne ovplyvňujú, nie vždy negatívne, ale intenzívne. Sociálne siete menia dynamiku. Kľúčové je, aby sa mladí učili budovať a udržiavať vzťahy aj mimo obrazovky tam, kde sa rozvíja empatia, rešpekt a skutočná blízkosť. Online priestor umožňuje byť v neustálom kontakte, vytvárať komunity a udržiavať priateľstvá aj mimo školy. Pre niektorých mladých je jednoduchšie napísať správu než povedať niečo citlivé osobne.
Platí to aj na negatívne informácie, konflikty…
Konflikty sa online šíria rýchlejšie a bez kontextu. Chýba tón hlasu, mimika, okamžitá spätná väzba, a preto môže dôjsť k nedorozumeniam alebo eskalácii. Kyberšikana navyše nemá „zatváracie hodiny“ – pokračuje aj po škole, čo zvyšuje tlak a pocit ohrozenia. Vidíme, že časť vzťahových zručností, napríklad riešenie konfliktu tvárou v tvár alebo zvládanie odmietnutia, sa môže oslabovať, ak sa komunikácia presúva prevažne do online.
Aké sú vlastne formy psychologickej ujmy, ktorú deti online prežívajú ?
Online priestor má dnes širšie spektrum fenoménov než len kyberšikanu. Stále sa stretávame so zosmiešňovaním, vylučovaním zo skupín či zdieľaním ponižujúcich materiálov. Veľmi silný dopad má aj body shaming a tlak na vzhľad, ktorý oslabuje sebahodnotu. FOMO zase vytvára úzkosť z toho, že „nie som dosť“ alebo že mi niečo uniká.
A čo násilie?
Rizikom je mobilizácia k násiliu – obsah, ktorý vyzýva na agresiu, podporuje extrémne názory alebo glorifikuje útoky. Algoritmy dokážu takéto materiály postupne zosilňovať, čím sa mladý človek môže dostať do uzavretej bubliny radikalizujúceho obsahu. Čoraz častejšie vidíme aj vystavenie sa nenávistným prejavom (hate speech), mizogýnii či obsahu, ktorý normalizuje ponižovanie žien alebo určitých skupín. U mladých chlapcov môže dlhodobé sledovanie takéhoto obsahu formovať postoje k vzťahom a ženám, u dievčat môže prehlbovať pocit ohrozenia a menejcennosti. Dopady na duševné zdravie vznikajú aj postupným „posúvaním hraníc“ toho, čo sa javí ako normálne – normalizáciou nenávisti, násilia či ponižovania. A práve preto je dôležité, aby deti mali priestor o tom hovoriť a učiť sa rozlišovať medzi názorom a manipuláciou, medzi humorom a ubližovaním.
Ako zákaz sociálnych sietí ovplyvní dieťa, dospievajúceho, či ich vzťahy?
Online svet je dnes pre mladých ľudí miestom, kde si napĺňajú veľmi základné potreby – patriť niekam, byť videní, mať význam, byť súčasťou komunity. Pre časť z nich je to aj priestor, kde dostávajú pozornosť a prijatie, ktoré im v offline svete chýba. Ak im tento priestor náhle vezmeme, netýka sa to len aplikácie – dotýka sa to identity, vzťahov a pocitu príslušnosti. U niektorých to môže vyvolať úzkosť, frustráciu, pocit vylúčenia či vzdoru. Vzťahy sa nevytratia, ale presunú sa inde – často na menej regulované a rizikovejšie platformy, prípadne do skrytého používania a obchádzania pravidiel.
Aké sú skúsenosti s uplatnením podobného zákona v zahraničí ?
Skúsenosť zo zahraničia, napríklad z Austrálie, kde bol zavedený zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov, ukazuje, že samotný zákaz problém nevyrieši. Mladí si našli obchádzky – presunuli sa na iné platformy, využívali identity rodičov či starších kamarátov, a technické overovanie veku sa ukázalo ako veľmi ľahko obchádzateľné. Reakcia mladých bola silná práve preto, že opatrenie vnímali ako zásah do súkromia a identity, bez toho, aby boli do diskusie zapojení.
Je riešením miernejšie riešenie tohto problému?
Neznamená, že regulácia nemá zmysel. Problém však nastáva, ak zákaz príde bez plánu, bez alternatív a bez prípravy. Nestačí deti „odstrihnúť“ a potom ich v určitom veku nepripravené vpustiť do online priestoru, kde sa stretávajú s tlakom, sexualizáciou, manipuláciou, extrémizmom či algoritmicky zosilňovaným toxickým obsahom. Kľúčové je obdobie pred vstupom na sociálne siete – systematická mediálna a digitálna gramotnosť, rozvoj kritického myslenia, schopnosť regulovať emócie a vedieť, kde hľadať pomoc.
Ak by ste si museli vybrať, zákaz alebo nie?
Ako odborníci nepovažujeme samotný zákaz za systémové riešenie. Skôr hovoríme o kombinácii krokov: vekové odporúčania, postupné a vývinovo primerané hranice, aktívne zapojenie mladých do tvorby pravidiel, podpora rodín a škôl, dostupná anonymná odborná pomoc a silná offline infraštruktúra – šport, kultúra, komunitné priestory, nízkoprahové centrá. Ak niečo berieme, musíme ponúknuť zmysluplnú alternatívu.