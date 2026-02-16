PredplatnéFio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti

O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti

O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti. Sú nimi Zuzana Kučerová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave, a Martin Žovinec, sudca Krajského súdu v Trnave.

16.02.2026 13:18
Súdna rada Foto: ,
Tabuľa na budove s nápisom, v ktorej sídli Súdna rada SR na Hlavnom námestí v Bratislave 23. júla 2020.
debata

Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.

Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v januári voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Urobila tak z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej.

Predsedníčka Súdnej rady Marcela Kosová. Čítajte viac Kosová odkazuje Kolíkovej, že súdna rada nebude zasahovať do disciplinárnych konaní, ani na jej želanie

Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave.

V sídle Súdnej rady SR sa v pondelok konalo ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie, ktoré 6. februára zvolala Kosová. V rámci zasadnutia si hlavná volebná komisia zvolila svojho predsedu Pavla Tomáša, ktorý následne predsedal zasadnutiu komisie. „Voľba člena súdnej rady sa neuskutočňuje prvýkrát; hlavná volebná komisia má preto svoje jasne dané kompetencie a skúsenosti, ako si vykladať zákon. Všetko je na voľbu pripravené,“ uviedol Tomáš.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #súdnictvo #Súdna rada
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"