O funkciu člena Súdnej rady SR sa uchádzajú dvaja kandidáti

Kučerovú navrhlo Združenie sudcov Slovenska a sudcovské rady Mestského súdu Bratislava I a Okresného súdu Pezinok. Žovinca navrhla sudcovská rada Krajského súdu v Trnave. Kancelária Súdnej rady SR o tom informovala na svojom webe.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila v januári voľbu na jedného člena súdnej rady, voleného sudcami v západoslovenskom volebnom obvode, na 25. marca. Urobila tak z dôvodu zániku funkcie Dany Jelinkovej Dudzíkovej.Čítajte viac Kosová odkazuje Kolíkovej, že súdna rada nebude zasahovať do disciplinárnych konaní, ani na jej želanie
Voľba sa uskutoční na zhromaždeniach sudcov v západoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, ako aj Špecializovaný trestný súd a Správny súd v Bratislave.
V sídle Súdnej rady SR sa v pondelok konalo ustanovujúce zasadnutie hlavnej volebnej komisie, ktoré 6. februára zvolala Kosová. V rámci zasadnutia si hlavná volebná komisia zvolila svojho predsedu Pavla Tomáša, ktorý následne predsedal zasadnutiu komisie. „Voľba člena súdnej rady sa neuskutočňuje prvýkrát; hlavná volebná komisia má preto svoje jasne dané kompetencie a skúsenosti, ako si vykladať zákon. Všetko je na voľbu pripravené,“ uviedol Tomáš.