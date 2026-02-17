Kauza Mýtnik je vo finále. Dozvedia sa obžalovaní o pár hodín rozsudky?

Takúto kauzu ako Mýtnik by už v budúcnosti zrejme neodhalili, ak medzitým príde k úprave trestného zákona o kajúcnikoch, alebo úplnému vynechaniu tohto štatútu, ktorý pomáha vyšetriť komplikované korupčné prípady, či prípady, za ktorým je organizovaný zločin. Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa po viacerých obštrukciách a dlhých záverečných rečiach začne posledný deň pojednávania v kauze Mýtnik. Senát 17. februára rozhodne o tom, aké tresty dostanú obžalovaní. Všetci vinu odmietajú a žiadajú oslobodenie.
Tendre pre finančnú správu
Korupčná kauza je známa tým, že vtedy existujúca NAKA (Národná kriminálna agentúra)zadržala v lete 2020 viacero známych osôb a akciu nazvala Mýtnik. Malo ísť o korupciu v súvislosti s IT projektami pri mýtnom systéme eMýto, informačnom systéme, projekte eKasa a ďalšími dátovými a analytickými systémami pre Finančnú správu. Bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó bol oznamovateľom tejto trestnej činnosti a spustil kauzu Mýtnik. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelí podnikateľ Jozef Brhel, jeho syn, advokát Martin Bahleda, ale aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, niekdajší predstaviteľ FS Milan Grega a podnikateľ Miroslav Slahučka.
Kvôli trestnej novele nižšie tresty
Prokurátor Ondrej Repa navrhuje pre podnikateľa Jozefa Brhela a pre jeho syna i právnika Martina Bahledu bezpodmienečný trest v dolnej polovici sadzby. Ďalším trom obžalovaným podmienečné tresty. Uviedol to začiatkom decembra vo svojej záverečnej reči na banskobystrickom pracovisku ŠTS. „Osoby sú stíhané pre rôzne trestné činy, sú tam ekonomické trestné činy a korupčné trestné činy. Novela od augusta 2024 radikálne zmenila trestné sadzby, to som musel samozrejme zohľadniť. Preto som niektorým osobám navrhol tresty odňatia slobody s podmienečným odkladom, najmä pri korupčných trestných činoch, a u troch obžalovaných som navrhol nepodmienečné tresty. Všetkým obžalovaným som navrhol aj uložiť adekvátne peňažné tresty podľa ich majetkových pomerov,“ uviedol Repa s tým, že nižšie tresty navrhuje i preto, že od spáchania skutkov už ubehol nejaký čas. Pripomenul, že pred prijatím novely Trestného zákona bola napríklad pri legalizácii príjmu z trestnej činnosti pôvodná trestná sadzba 12 až 20 rokov. „Predchádzajúca úprava počítala jedine s nepodmienečným trestom odňatia slobody, aktuálna právna úprava umožňuje uložiť dokonca aj peňažný trest,“ doplnil Repa.
Brhelovci: je to politický proces
Jozef Brhel starší počas celého procesu opakoval, že od začiatku ide o politicky motivovaný proces a v celej kauze Mýtnik ide iba o neho. Zdôraznil, že jeho svedomie je čisté a pokojne sa pozrie všetkým sudcom priamo do očí. „Žiadny trestný čin som nespáchal ani som nikdy nemal taký úmysel,“ povedal v záverečnej reči. Jeho syn konštatoval, že nevynechal ani jediný deň hlavného pojednávania. Podľa neho obhajoba na základe faktov nielenže vyvrátila obžalobu prokurátora, ale poukázala aj na nezákonnosť. Obžaloba sa údajne rozpadla na základe svedeckých výpovedí či znaleckého dokazovania a konkrétnych dokumentov. Výhrady majú najmä voči predsedovi senátu Jánovi Hrubalovi. V kauze vypovedal aj guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Kažimíra predvolala obhajoba, keďže v tom období, v rokoch 2013 až 2018, pôsobil vo funkcii ministra financií.
Kauza v kauze s polmiliónovým trestom
V súvislosti s kauzou Mýtnik bol na samostatné konanie vylúčený podnikateľ Michal Suchoba, ktorý s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracoval. Jeho firma Allexis mala profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe. ŠTS ho v októbri odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500 tisíc eur, rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný podal odvolanie. Prokurátor Ondrej Repa si ponechal lehotu. Podľa neho ide zrejme o historicky najvyšší peňažný trest v podmienkach SR. Ak by ho Michal Suchoba nezaplatil, náhradný trest je päť rokov väzenia. Súčasťou rozsudku je navyše prepadnutie veci, sumy 400 tisíc eur. Právoplatne odsúdený v kauze Mýtnik bol v januári bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, kajúcnik v celom procese, ktorého ŠTS uznal za vinného trestným rozkazom, no trest mu neuložil.
Štát na systémoch zarobil
Podľa Suchoobu jeho firma Allexis dodávala informačné systémy pre FS zákonným spôsobom a za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur. Predmetom zmluvných vzťahov boli IT produkty, ktoré na našom území nemali obdobu, boli mimoriadne ťažko oceniteľné a ukázalo sa, že najproblematickejšie bolo ocenenie takzvaného know-how. Finančná správa za tieto produkty zaplatila približne 60 miliónov eur, z toho asi 24 miliónov eur boli platby za licencie, teda používania know-how. Z nich takmer 16 miliónov eur malo skončiť ako čistý zisk na účtoch Michala Suchobu a cyperskej firmy spojenej s Jozefom Brhelom mladším. Michal Suchoba sa bránil vo oddelenej kauze tým, že k spolupráci ho Brhelovci donútili.