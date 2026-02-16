VIDEO: Bez mamy, bez šance? Začal sa boj o prežitie troch medvieďat, ktorých matku zastrelili v lese

„Pri vstupnom veterinárnom vyšetrení sme zistili, že všetky tri mláďatá sú dehydrované a ich hmotnosť je veľmi nízka, najmenšie váži 1,9 kilogramu, najťažšie 2,3 kilogramu. V tomto veku sú ešte plne odkázané na materské mlieko a nepretržitú starostlivosť,“ priblížila zoo na sociálnej sieti. Najhoršie bol na tom podľa nej samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu.
Zoo v rehabilitačnej stanici nastavila intenzívny 24-hodinový režim starostlivosti. „Mláďatá budeme kŕmiť špeciálnou mliečnou náhradou každé tri až štyri hodiny vrátane nočných hodín. Súbežne prebieha ich postupná rehydratácia a dôsledné sledovanie zdravotného stavu. Najbližšie dni budú rozhodujúce,“ ozrejmila zoo.
Podľa odborníkov je v takto nízkom veku prognóza vždy opatrná. „O budúcnosti medvieďat rozhodne ďalší vývoj ich zdravotného stavu, avšak pri takto malých mláďatách býva návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý. V takom prípade budeme hľadať riešenie v spolupráci s inými zoologickými záhradami,“ dodala zoo.Čítajte viac Dráma na zvážnici: Medvedica zvalila muža, kotúľali sa dole svahom, syn vytiahol zbraň
Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 57-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby.
„Náhle zo skalnatého svahu nad zvážnicou zaútočila medvedica, pričom sa poškodený bránil a viackrát na ňu vystrelil a tá ho následne zvalila na zem a začali sa kotúľať dole skalnatým terénom,“ opísal Kuffa. Syn mal následne na medvedicu, ktorá otca hrýzla, vystreliť z bezprostrednej blízkosti, čím ju usmrtil. Pri incidente zahynul aj ich poľovnícky pes, ktorého našli ťažko poraneného zhruba 200 metrov od miesta útoku. Päťdesiatsedemročného muža s tržnými ranami a pohryzeniami prijali v ružomberskej nemocnici, kde zostáva v stabilizovanom stave.
Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia. Vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva. Prípad sa posudzuje v súvislosti s podozrením na konanie v krajnej núdzi a usmrtenie chráneného živočícha.Čítajte aj Na Hornej Nitre napadol medveď muža, zranený skončil v nemocnici