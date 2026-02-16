Obžalovaný Ficov poradca Lindtner čítal na súde výpovede svedkov: 600 správ, mnoho mien, chýba však jedno jediné

Obžalovaný poradca požiadal samosudcu, aby mohol výpovede svedkov čítať on sám. Prokurátor nenamietal, samosudca jeho žiadosti vyhovel.
Na otázku TASR, čo ho k tomu viedlo, reagoval: „Médiá. Keď to čítam ja, tak to čítam zrozumiteľne a s dôrazom na podstatné skutočnosti. Pre mňa je to zásadná vec, pretože sú to skutočnosti, ktoré absolútne vyvracajú tvrdenia, ktoré uvádzajú kľúčoví svedkovia obžaloby,“ konštatoval Lindtner.Čítajte viac Samosudca ŠTS odmietol obžalobu na Ficovho poradcu a exsudcu Lindtnera. Prokurátor podal sťažnosť
Tým je bývalý sudca Vladimír Sklenka, ktorý vypovedal vo viacerých kauzách týkajúcich sa podozrení z ovplyvňovania rozhodnutí súdov a korupcie. V prvý pojednávací deň (13. 2.) však na súd vypovedať neprišiel a ospravedlnil sa pre zdravotné dôvody.
Ďalšou je exsudkyňa Miriam Repáková, zadržaná v rámci akcie Búrka v roku 2020 a právoplatne odsúdená pre zločin ohýbania práva. Tá síce vtedy prišla, ale odmietla vypovedať, aby si neprivodila trestné stíhanie. Ako uviedla, vraj odvtedy ubehol dlhý čas, už si nepamätá a aj zo zdravotných dôvodov sa musí vyhýbať stresovým situáciám.
Obžalovaný advokát ako prvú čítal výpoveď bývalého konateľa spoločnosti Carlton Property Erika M., ktorý čelí obvineniu v inom procese. Lindtner sa mal podľa obžaloby angažovať v jeho prospech a ponúkať úplatok. Obaja zhodne tvrdia, že sa vôbec nepoznajú.Čítajte viac Ficov poradca pred súdom: Lindtner tvrdí, že je nevinný a skutky sa nestali
„Jeho výpoveď, ako aj tie ďalšie, ktoré odznejú, nie sú len individuálnym pohľadom na svet, ale majú odraz v skutkovej realite a na základe dôkazov, ktorým je Threema a v tej sa nachádzajú všetky skutočnosti. Čo je najpodstatnejšie, je tam 600 správ, nachádzajú sa tam všetky možné mená, sudcovia, prokurátori, podnikateľská sféra, iba jedno jediné meno sa tam nenachádza, moje,“ zdôraznil Lindtner.
Dve sudkyne v prospech Lindtnera
Zásadný moment priniesli ešte v piatok ďalšie svedkyne. Podľa denníka N sudkyňa Dobošová vyhlásila, že s požiadavkou na vydanie platobného príkazu za ňou prišiel Vladimír Sklenka, ale ona odmietla. Tvrdila, že Lindtner ju neoslovil v žalovanom a ani v žiadnom inom prípade.
Sudkyňa Miriama Žáková si nepamätá, že by ju Sklenka niekedy o niečo požiadal alebo by sa vôbec zaujímal o živé prípady. Na otázky o Lindtnerovi odpovedala, že s ním nemala kontakt v súvislosti s vecou.
„Výpoveď svedkov deklaruje, že Sklenka v prípravnom konaní klamal,“ reagoval na výpovede Lindtner.
Prokurátor podal obžalobu na Davida L. v júli 2022. Samosudca ŠTS ju odmietol, prokurátor však podal voči tomu sťažnosť, o ktorej rozhodol Najvyšší súd SR. Ten rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a uložil mu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.