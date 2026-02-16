Dopravná nehoda sa stala na 10,5-kilometri rýchlostnej cesty. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Vo viacerých oblastiach trnavského regiónu zas hlásia vodiči zasnežené cesty. Doprava sa z tohto dôvodu komplikuje napríklad aj na Bielej hore medzi Jablonicou a Trstínom.Čítajte viac FOTO: Z auta zostal vrak: desivý pohľad po čelnej zrážke pri Leviciach
Pre dopravnú nehodu je R1 za Sereďou smerom na Trnavu neprejazdná
Úsek rýchlostnej cesty R1 za Sereďou smerom na Trnavu je pre dopravnú nehodu aktuálne neprejazdný. Obchádzka vedie cez Dolnú Stredu, Sereď a Zavar. Informovala o tom Zelená vlna STVR.