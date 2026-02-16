Na stredné školy mieri 47-tisíc prihlášok. Podľa Druckera väčšinu technických problémov v novom systéme už odstránili

Šéf rezortu školstva zdôraznil, že najväčšie množstvo prihlášok bolo podaných cez nový systém ePrihlášky, podľa jeho slov ho využilo 78 percent rodičov podávajúcich prihlášku. „Necelých 17 percent prihlášok je podaných cez iné informačné systémy a päť percent je v papierovej podobe,“ priblížil Drucker. Akcentoval, že nový systém elektronických prihlášok nie je len technologickou zmenou, systém považuje za spravodlivejší pre deti. Medzi najväčšie výhody označil možnosť označovať prioritné odbory. Rovnako vyzdvihol prepojenie systému so školami v tom, aké odbory sa budú otvárať a rozvíjať.
Minister podotkol, že chápu, že ide o úplne nový systém, dodal ale, že funkcionality systému nasadzovali postupne. „Už minulý rok sme nasadili časť funkcionalít, a postupne sa zapájali a odlaďovali, a samozrejme, že sa aj upravovali podľa potrieb a požiadaviek samotných užívateľov. Dnes môžem povedať, že tento systém funguje napriek mnohým problémom, ktoré sa mohli rodičom alebo školám zobraziť,“ uviedol Drucker prízvukujúc, že väčšinu týchto problémov odstránili, prípadne ich ešte odstránia.
Najvýraznejšie problémy boli podľa jeho slov pri integrácii iných, súkromných informačných systémov. Poznamenal, že sa do poslednej chvíle rozhodovali, či takúto integráciu spustia, no zo strany dodávateľov súkromných systémov bol podľa jeho slov záujem o integráciu. „Áno, priznávame, že toto mohlo vyvolať nejaké technické problémy, ale drvivá väčšina je odstránená,“ uviedol. Minister dodal, že sa vyskytli aj prípady duplicitného podania prihlášok, keď rodičia podali prihlášku aj cez Edupage, aj ePrihlášku. Tieto situácie podľa Druckera musia byť rozhodnuté na úrovni ZŠ, keď škola spolu s rodičom rozhodne, ktorá z prihlášok má platiť. Dodal, že to budú komunikovať so školami.
Elektronické prihlášky by mali poslúžiť aj na zber dát zo školstva. Drucker ozrejmil, že v školstve dlhodobo chýbajú napríklad dáta o prospechu žiakov. Dodal, že už pred časom bol nasadený informačný systém, do ktorého by školy mali vkladať známky, ktoré tie sú v súčastnosti evidované len v súkromných informačných systémoch. „Chceme do budúcna zabezpečiť aj jednotnú prijímaciu skúšku na stredné školy, aby žiaci nemuseli absolvovať x prijímacích pohovorov,“ dodal. Umožniť by im to mohlo do budúcna aj väčšiu flexibilitu pri výbere SŠ. Kým dnes si žiaci môžu vybrať maximálne dva talentové a dva netalentové odbory (spolu štyri), v budúcnosti by podľa ministra mohlo byť možné vybrať si štyri školy bez ohľadu na tento pomer.