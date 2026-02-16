Počasie komplikuje dopravu: Neprejazdná cesta na hornej Nitre, uzavreté Donovaly

Počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách Slovenska. Na cestách v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Liptovský Mikuláš a na horských priechodoch Kremnické Bane, Zbojská, Látky – Prašivá a Vrchslatina si treba dávať pozor na poľadovicu.
So silným vetrom treba rátať v lokalitách Kechnec, Valaliky a Haniska. V lokalite Piešťany – Koslavce je zase pre silné sneženie znížená dohľadnosť na 100 metrov. Cestári takisto informovali, že na ceste druhej triedy v úseku Ilava – Homôlka sú pre všetky vozidlá povinné snehové reťaze. Pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky je naďalej uzavretý aj horský priechod Príslop.
Cesta medzi Ješkovou Vsou a Skýcovom je neprejazdná
Husté sneženie v pondelok podvečer komplikuje dopravu i na hornej Nitre. Pre nepriaznivé počasie je neprejazdná cesta III/1750 medzi Ješkovou Vsou (okres Partizánske) a Skýcovom (okres Zlaté Moravce). Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Polícia vodičov vyzvala, aby rešpektovali jej pokyny a jazdili bezpečne.
Polícia upozorňuje na zhoršené poveternostné podmienky na území TSK
Sneženie a zhoršené poveternostné podmienky v pondelok popoludní zvyšujú riziko šmyku, zľadovatených úsekov aj námrazy i na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Upozornila na to na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia, vodičom zároveň pripomenula zásady bezpečnej jazdy.
„Klzké miesta sa môžu objaviť aj tam, kde povrch pôsobí na prvý pohľad ako suchý, najmä na mostoch, v zatienených úsekoch, pri lese a v blízkosti vodných plôch,“ zdôraznila polícia.
Vodičov policajti preto žiadajú, aby prispôsobili rýchlosť stavu vozovky a aktuálnej viditeľnosti, nechávali si väčší rozostup a rátali s podstatne dlhšou brzdnou dráhou, spomaľovali citlivo, jazdili plynule, vyhli sa prudkému brzdeniu či náhlym manévrom, do zákrut vchádzali opatrne, rýchlosť znižovali ešte pred zákrutou a v nej pokračovali plynulo.
Policajti vodičov zároveň vyzvali, aby si skontrolovali zimné pneumatiky a technickú pripravenosť vozidla na zimnú premávku. „Kolegovia sú v teréne, situáciu priebežne monitorujú a v prípade potreby sú pripravení poskytnúť pomoc,“ dodala polícia.
Hlavné mesto pokračuje pre počasie s celomestskými posypmi
Hlavné mesto pokračuje v súvislosti s počasím i predpoveďou s celomestskými posypmi ciest a chodníkov, pokračovať budú aj počas noci. Informuje o tom bratislavský magistrát na sociálnej sieti. Pripomína zároveň zvýšenú opatrnosť.
„Dispečing bude situáciu nepretržite sledovať aj počas nasledujúcich hodín a noci a podľa potreby bude usmerňovať ďalšie zásahy,“ konštatuje hlavné mesto, ktoré s posypmi začalo v pondelok ráno.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Bratislavu výstrahy prvého stupňa pred snežením. Lokálne tam môže, najmä vo vyššej časti, napadnúť päť centimetrov nového snehu. Výstrahy predbežne platia od pondelka od 19.00 h do utorka (17. 2.) do 6.00 h.