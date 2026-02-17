Slovensko bez pozvánky. Čo znamená vznik E6 pre Bratislavu? Kalivoda a Škripek sa na úlohe Varšavy nezhodli

Môže oslabená a rozdelená Európa vyhovovať záujmom americkej administratívy? Stala by sa slabým článkom pri akomkoľvek budúcom vyjednávaní? Alebo by rokovania so „silnou šestkou“ urýchlili debaty a priniesli výsledky? Znamenalo by to však koniec Európskej únie, ako ju dnes poznáme?
Podľa Kalivodu by systém, kde niekoľko silných krajín bude diktovať tým ostatným, znamenal hrozbu postupného zániku Európskej únie. „My v Hlase sme absolútne presvedčení o tom, že Európska únia je najlepší politicko-ekonomický priestor pre Slovensko ako taký. To znamená, že má svoje chyby. Poďme chyby naprávať,“ mieni predseda eurovýboru. Poslanec Škripek však vníma E6 ako nový mocenský blok v Európe a priznáva i obavy. „My sa na to pozeráme tak, že sa môže stať, že Slovensko sa dostane do druhej vlny. Že to bude tá dvojrýchlostná Európa,“ povedal poslanec KDH s tým, že Slovensko nie je prizvané.
Pripomeňme, že neformálne zoskupenie E6 vzniklo koncom januára 2026 ako reakcia Nemecka a Francúzska na dlhodobú „paralýzu“ rozhodovania v rámci celej Európskej únie, kde si všetky dôležité rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých 27 členských štátov. Cieľom E6 je vytvoriť rýchlejšiu a flexibilnejšiu koordináciu medzi šiestimi najväčšími ekonomikami únie, ktoré majú veľký podiel na celkovom HDP EÚ a môžu rýchlejšie posúvať kľúčové politické priority. Do E6 patria Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Poľsko.
Podľa Škripeka je zaujímavý práve náš sused, pretože Varšava je zároveň členom V4. Cestu pre Slovensko vidí v spolupráci. Zároveň priznal, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a zahraničnopolitickú orientáciu toho nemáme s Poľskom veľa spoločného. „To je ten problém, ktorý kritizuje i KDH, na vyjadrovaní sa našich predstaviteľov, že sa nemôžeme opierať o takého diktátora ako je napríklad Putin,“ povedal Škripek. Pripomenul tiež, že obnovenie či posilnenie V4 je dobrým krokom.
Formát V4 považuje za životaschopný i Kalivoda. Pripustil, že dnes má Poľsko vládu, ktorá vníma spoluprácu v rámci V4 inak, ale pripomenul situáciu v Česku, kde to bolo predtým podobné a teraz sa s nástupom vlády Andreja Babiša situácia zmenila. „Netreba z toho robiť tragédiu. Vlády sa menia, ale V4 môže byť pomerne silným hráčom v rámci Európskej únie,“ povedal Kalivoda.
Škripek však vníma riziká v tom, že sa Slovensko môže dostať mimo hlavného prúdu rozhodovania. „To nebude pre nás dobré. Pretože sa budú nastavovať aj obrané, aj ekonomické štandardy bez nás,“ povedal Škripek s tým, že V4 nebude mať až takú váhu voči E6. „Preto my by sme mali naozaj dať najavo poľskej vláde, že chceme byť jej partnerom,“ dodal Škripek a apeloval na slovenskú diplomaciu, aby konala.
E6 zatiaľ nie je formálnym inštitucionálnym orgánom EÚ — ide o neformálny formát spolupráce, v ktorom sa členské štáty výmenou názorov a koordináciou krokov usilujú prekonávať zložité rozhodovacie postupy v celej únii.
Politici sa v diskusnej relácii ta3 dotkli aj návštevy amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia na Slovensku aj o snahách francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obnoviť dialóg so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
