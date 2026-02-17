Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Slovensko bez pozvánky. Čo znamená vznik E6 pre Bratislavu? Kalivoda a Škripek sa na úlohe Varšavy nezhodli

Slovensko bez pozvánky. Čo znamená vznik E6 pre Bratislavu? Kalivoda a Škripek sa na úlohe Varšavy nezhodli

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio navštívil Slovensko a odkázal, že Spojené štáty chcú silnú Európu – takú, ktorá s nimi vybuduje nový svetový poriadok. Ale ak sa nepridáme, zvládnu to aj bez nás. Medzitým sa formuje E6 – zoskupenie šiestich najväčších ekonomík Európskej únie. Je to začiatok rozpadu jednotnej Európy? V relácii ta3 Téma dňa diskutovali predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Peter Kalivoda (Hlas) a člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Branislav Škripek (KDH).

17.02.2026 06:00
debata (3)

Môže oslabená a rozdelená Európa vyhovovať záujmom americkej administratívy? Stala by sa slabým článkom pri akomkoľvek budúcom vyjednávaní? Alebo by rokovania so „silnou šestkou“ urýchlili debaty a priniesli výsledky? Znamenalo by to však koniec Európskej únie, ako ju dnes poznáme?

Vznik E6 a Bratislava. Potiahne nás Poľsko, alebo potopí?
Video
Zdroj: ta3

Podľa Kalivodu by systém, kde niekoľko silných krajín bude diktovať tým ostatným, znamenal hrozbu postupného zániku Európskej únie. „My v Hlase sme absolútne presvedčení o tom, že Európska únia je najlepší politicko-ekonomický priestor pre Slovensko ako taký. To znamená, že má svoje chyby. Poďme chyby naprávať,“ mieni predseda eurovýboru. Poslanec Škripek však vníma E6 ako nový mocenský blok v Európe a priznáva i obavy. „My sa na to pozeráme tak, že sa môže stať, že Slovensko sa dostane do druhej vlny. Že to bude tá dvojrýchlostná Európa,“ povedal poslanec KDH s tým, že Slovensko nie je prizvané.

Pripomeňme, že neformálne zoskupenie E6 vzniklo koncom januára 2026 ako reakcia Nemecka a Francúzska na dlhodobú „paralýzu“ rozhodovania v rámci celej Európskej únie, kde si všetky dôležité rozhodnutia vyžadujú súhlas všetkých 27 členských štátov. Cieľom E6 je vytvoriť rýchlejšiu a flexibilnejšiu koordináciu medzi šiestimi najväčšími ekonomikami únie, ktoré majú veľký podiel na celkovom HDP EÚ a môžu rýchlejšie posúvať kľúčové politické priority. Do E6 patria Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Poľsko.

Podľa Škripeka je zaujímavý práve náš sused, pretože Varšava je zároveň členom V4. Cestu pre Slovensko vidí v spolupráci. Zároveň priznal, že vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a zahraničnopolitickú orientáciu toho nemáme s Poľskom veľa spoločného. „To je ten problém, ktorý kritizuje i KDH, na vyjadrovaní sa našich predstaviteľov, že sa nemôžeme opierať o takého diktátora ako je napríklad Putin,“ povedal Škripek. Pripomenul tiež, že obnovenie či posilnenie V4 je dobrým krokom.

Formát V4 považuje za životaschopný i Kalivoda. Pripustil, že dnes má Poľsko vládu, ktorá vníma spoluprácu v rámci V4 inak, ale pripomenul situáciu v Česku, kde to bolo predtým podobné a teraz sa s nástupom vlády Andreja Babiša situácia zmenila. „Netreba z toho robiť tragédiu. Vlády sa menia, ale V4 môže byť pomerne silným hráčom v rámci Európskej únie,“ povedal Kalivoda.

Škripek však vníma riziká v tom, že sa Slovensko môže dostať mimo hlavného prúdu rozhodovania. „To nebude pre nás dobré. Pretože sa budú nastavovať aj obrané, aj ekonomické štandardy bez nás,“ povedal Škripek s tým, že V4 nebude mať až takú váhu voči E6. „Preto my by sme mali naozaj dať najavo poľskej vláde, že chceme byť jej partnerom,“ dodal Škripek a apeloval na slovenskú diplomaciu, aby konala.

E6 zatiaľ nie je formálnym inštitucionálnym orgánom EÚ — ide o neformálny formát spolupráce, v ktorom sa členské štáty výmenou názorov a koordináciou krokov usilujú prekonávať zložité rozhodovacie postupy v celej únii.

Politici sa v diskusnej relácii ta3 dotkli aj návštevy amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia na Slovensku aj o snahách francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona obnoviť dialóg so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.

Pozrite si debatu.

Edo vševedo Chmelár Čítajte viac Ficov exporadca Chmelár bije na poplach: Ak nezmeníme kurz, Slovensko môže zostať na okraji Európy. Prečo vláda mlčí o projekte E6?
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Branislav Škripek #Peter Kalivoda #E6
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"