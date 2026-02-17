Tragédia v posádkovom cvičisku pri Leviciach: Zomrel 39-ročný veliteľ

Informovali o tom Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Armáda priblížila, že išlo o rotného Mareka Škovrana, ktorý slúžil v ozbrojených silách od roku 2007. Takmer celú svoju vojenskú kariéru strávil v 11. mechanizovanom prápore v Martine. Počas služby sa zúčastnil štyroch zahraničných vojenských operácií.
Armáda ho označila za vzorného vojaka, milujúceho manžela a otca dvoch detí. Rodine, priateľom a kolegom vyjadrila úprimnú sústrasť a požiadala verejnosť o rešpektovanie smútku a súkromia pozostalých. Okolnosti tragickej udalosti zatiaľ nie sú bližšie známe.