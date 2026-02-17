Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Blanár zastúpi Fica, odcestuje do USA. Zúčastní sa na prvom zasadnutí Trumpovej rady mieru

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer) odcestuje v stredu do Washingtonu, kde sa vo štvrtok zúčastní na historicky prvom zasadnutí Rady mieru v Spojených štátoch amerických. Informoval o tom rezort diplomacie.

17.02.2026 09:38
Juraj Blanár / Robert Fico / Foto: ,
Premiér Robert Fico (vľavo) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (obaja Smer)
„Slovenská republika sa na zasadnutí zúčastní v úlohe pozorovateľa na pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf slovenskej diplomacie bude vo Washingtone zastupovať premiéra Roberta Fica (Smer),“ dodal rezort. Ako pozorovateľ sa uvedenej schôdzky zúčastní aj šéf českej diplomacie Petr Macinka.

Video

Vláda premiéra Fica sa v januári rozhodla, že sa nepripojí ako stály člen k Rade mieru, ktorú zriadil Trump a ktorá sa podľa amerického prezidenta zameria na riešenie globálnych konfliktov.

Rozhodnutie Ficov kabinet zdôvodnil tým, že za základný dokument ohľadom mierového spolužitia národov považuje Chartu OSN. Podľa Bratislavy by Slovensko tiež s ohľadom na nevyhnutnú konsolidáciu svojich verejných financií nebolo schopné zaplatiť poplatok vo výške jednej miliardy dolárov. Ten má byť hradený za stále členstvo v Rade mieru.

Americký prezident Donald Trump (uprostred)...
Americký prezident Donald Trump informuje o...
+5Americký prezident Donald Trump (vľavo) si...

Rada bola formálne ustanovená tento rok v januári v Davose, kde Trump spolu s niekoľkými pozvanými štátnikmi podpísal zakladajúci dokument. Medzi zakladajúcimi členmi, ktorí dokument podpísali, boli okrem iného maďarský premiér Viktor Orbán, argentínsky prezident Javier Milei alebo azerbajdžanský prezident Ilham Alijev.

