Žiadne prepadnuté milióny. Slovensko vyčerpalo takmer všetky zdroje z eurofondov za roky 2014 až 2020

Rezort pripomenul, že Slovenská republika a Európska komisia (EK) uzavreli Partnerskú dohodu k týmto eurofondom 20. júna 2014. Dokument definoval stratégiu a hlavné priority, kam budú smerovať vyčlenené prostriedky z európskych fondov v nasledujúcich rokoch. Z 11 operačných programov napokon Slovensko realizovalo viac ako 15 000 projektov.
„Sumou 14,5 miliardy eur z eurofondov a 2,2 miliardy eur zo štátneho rozpočtu ako spolufinancovanie boli podporené projekty v oblastiach posilnenia konkurencieschopnosti ekonomiky, vzdelávania, lepšej dopravnej dostupnosti a bezpečnosti, zlepšenia kvality životného prostredia, zvýšenia kvality života v regiónoch, zmiernenia dopadov zvýšenia cien energií, poskytovania sociálnych služieb alebo v oblasti rozvoja digitálnych služieb štátu (eGovernment),“ priblížilo MF.Čítajte viac Čo to tam Remišová stvárala? Niekoľko miliónová škoda a hrozba krátenia eurofondov, tvrdí Migaľ. Exministerka reaguje
V súčasnosti sa Slovensko nachádza vo štvrtom programovom období. Od roku 2021 do roku 2027 má na rôzne projekty vyčlenený balík financií z eurofondov v celkovom objeme takmer 12,8 miliardy eur.
„Od vstupu do Európskej únie bolo pre Slovenskú republiku vyčlenených celkovo 39,8 miliardy eur v rámci štyroch programových období. Najväčší objem prostriedkov malo Slovensko práve v rokoch 2014 až 2020,“ doplnilo ministerstvo.Čítajte viac Takáč hlási takmer 100-percentné čerpanie agrodotácií, Remišová mu však pripomína prepadnutie miliónov eur