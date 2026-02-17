Revolučný experiment: Existuje krajina, ktorá chce trestať politikov za klamstvá

Fio bankaFio banka
Osvietená vláda vo Walese sľúbila svojim voličom, že prijme zákon proti vedomému klamaniu politikmi. Zákon je už v prvom čítaní v parlamente.

17.02.2026 13:03
Vo svete, kde sa politické sľuby často pohybujú niekde medzi poéziou a žánrom fantasy, sa Wales rozhodol vyskúšať radikálnu novinku: realitu. Jeho parlament, Senedd, pripravuje legislatívu, ktorá by kriminalizovala vedomé klamstvá politikov. Nie nešťastné „zle pochopené výroky“, nie „vytrhnuté z kontextu“ momenty, ale staré dobré, úmyselné nepravdy.

Ak by zákon prešiel, Wales by sa stal prvou krajinou na svete, kde by sa lož v politike mohla skončiť nielen tlačovou konferenciou, ale aj právnymi následkami. V krajine by tak možno pribudol nový ohrozený druh – politik hovoriaci pravdu. Wales uvažuje o tom, že z hovorenia pravdy urobí súčasť trestného práva. Už samotná predstava politikov konzultujúcich svoje vyhlásenia s právnikom predtým, než niečo povie, je ale absurdná. A to sa týka tak slovenských ako aj svetových lídrov.

Už v prvom čítaní

Návrh zákona má za cieľ zakázať kandidátom a poslancom vedomé zavádzanie verejnosti. Ak by bol politik usvedčený z klamstva (tzv. „deliberate deception“ – úmyselné zavádzanie), hrozil by mu postih. Pôvodne sa diskutovalo o väzení alebo pokutách, no aktuálny návrh sa sústreďuje najmä na diskvalifikáciu z úradu. Politik by prišiel o mandát a nemohol by ďalej kandidovať.

Waleská vláda (vedená Labouristickou stranou) už oficiálne prisľúbila, že takúto legislatívu predloží. Stalo sa tak pred rokom a teraz aktuálne vo februári už prešiel návrh zákona prvým čítaním v Senedde, waleskom parlamente. Zákon momentálne prechádza pripomienkovým procesom a pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré samy osebe budú zaujímavé.

Verejnosť je nadšená

Pôvodne sa vláda zaviazala, že stihne pripraviť a uzákoniť zákon do volieb v roku 2026, aktuálne sa ale zasekli na právnej definície „pravdy“ a ochrane slobody prejavu. Vyzerá to, že platiť by mohol až pred voľbami v roku 2030. Napriek vysokej podpore verejnosti, keď podľa prieskumov až 73 % ľudí súhlasí s takýmto „revolučným“ zákonom, kritici z radov politikov varujú.

Podľa nich takýto zákon ohrozí slobodu prejavu, ale skomplikuje aj „prácu“ politikov. Budú mať vraj obavy vyjadrovať sa k zložitým témam. Najmä takým, kde nie sú presné údaje, alebo sa fakty rýchlo menia, v zdravotníctve, či ekonomike, aby neboli žalovaní a trestaní. O „pravde“ by vo Walese – a možno aj v ďalších krajinách, ktoré sa budú inšpirovať – mohli rozhodovať sudcovia a procesy by sa natiahli na dlhé roky. Pretože dokázať „úmysel oklamať“ politikom je naozaj veľmi náročné.

