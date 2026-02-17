Policajné komando udrelo v Poprade na priekupníkov s anabolikami, zaistili desiatky tisíc zakázaných tabliet

Podľa doterajších zistení polície si podozrivé osoby tieto látky neoprávnene zaobstarávali a za účelom finančného zisku ich poskytovali a podávali ďalším osobám. Jedna zo zadržaných osôb je orgánom činným v trestnom konaní dobre známa. V minulosti už bola obvinená pre farmaceutickú trestnú činnosť v súvislosti s prechovávaním anabolických látok, a to v rámci medzinárodnej policajnej akcie s krycím názvom COAL z roku 2023.
„V rámci zásahu sme zadržali dve osoby. Vykonali sme tri prehliadky nebytových priestorov a jednu domovú prehliadku. Zaistili sme mimoriadne veľké množstvo anabolických látok, prevažne vo forme tabliet v počte desiatok tisíc kusov. Okrem toho sme zaistili lieky a liečivá, ktoré nie sú na území Slovenskej republiky povolené alebo boli zabezpečené bez lekárskeho predpisu,“ informoval o akcii s názvom Cézar hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Ďalej policajti zaistili mobilné telefóny, finančnú hotovosť a jedno osobné motorové vozidlo luxusnej značky, ktoré malo byť podľa doposiaľ zistených informácií využívané na prepravu a predaj zakázaných látok.
Zásah prebiehal pod záštitou národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru, ktorá má vo svojej pôsobnosti okrem drogovej trestnej činnosti aj odhaľovanie a vyšetrovanie farmaceutickej kriminality. Na samotnej akcii sa podieľali aj príslušníci mobilnej zásahovej jednotky RHCP Sobrance a kriminalistickí technici. Súčinnosť poskytli aj zamestnanci Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pri preverovaní podozrivých činností v jednej z lekární v meste Svit.
Vyšetrovateľ národnej protidrogovej jednotky aktuálne vykonáva ďalšie nevyhnutné procesné úkony vrátane vyhodnocovania zaistených látok a následne rozhodne o ďalšom procesnom postupe.