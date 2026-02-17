Súd potrestal brata postrelenej kadetky: Za prelezenie plota u Mikulca musí zaplatiť pokutu

Prípad súvisí s kauzou postrelenia kadetky z Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaely z roku 2023. Brat kadetky Štefan H. a jeho kamarát Marek K. boli v súvislosti s prelezením plota exministrovho domu obžalovaní pre porušovanie domovej slobody, pričom prokurátorka pre nich žiadala podmienečné tresty. Dnešný rozsudok nie je právoplatný.Čítajte viac Bývalý pedagóg Akadémie Policajného zboru si zvyšok trestu za postrelenie študentky odpyká v domácom väzení
Dvojica v rámci obhajoby tvrdila, že s Mikulcom a chceli len porozprávať, napríklad o tom, prečo nie je Michaela hospitalizovaná v nemocnici Sv. Michala, ktorá spadá pod rezort vnútra, ale v nemocnici na bratislavských Kramároch. Mikulca však doma nezastihli, pričom následne na miesto prišli policajti.
Podľa obhajcu Štefana H., nebola v tomto prípade spôsobená žiadna škoda. „Čo potvrdil aj samotný poškodený,“ povedal advokát s tým, že jeho klient, ktorý sa na dnešnom pojednávaní nezúčastnil, sa na pozemku vtedajšieho ministra zdržal asi 30 sekúnd. Plot pritom podľa neho preliezol „v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení“ a chcel len pomôcť svojej sestre. Vec preto podľa neho mala byť riešená v priestupkovom konaní.
Obhajca Mareka K. Marek Para vo svojej záverečnej reči zdôraznil, jeho klient svoje konanie priznal a Mikulcovi, ktorého pozná zo susedstva, sa ospravedlnil. Navrhoval preto oslobodenie klienta, prípadne neuloženie trestu v jeho prípade. „Chcel som pomôcť len kamarátovi, nikomu som nechcel ublížiť,“ povedal samotný Marek K.Čítajte viac Polícia aj Európska prokuratúra potvrdili vyšetrovanie rezortu vnútra. Týka sa obdobia pod vedením Mikulca
Nešťastná udalosť sa stala 1. marca 2023 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil vtedy 20-ročnú kadetku. Tri budúce policajtky sa vtedy po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy. Pri výstrele z inštruktorovej zbrane však strela zasiahla práve Michaelu.
Krajský súd v Bratislave v októbri 2024 čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora a uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Šeparnevovi v kauze postrelenia študentky Michaely nepodmienečný trest jeden rok väzenia. Odsedieť si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému právoplatným rozsudkom uložil zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a inú činnosť so zbraňami na päť rokov.