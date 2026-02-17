Po rozsudku v kauze Mýtnik už Fico nemôže zaprieť korupčné kauzy svojich vlád, vyhlásil Šimečka

„Dnes bol totiž usvedčený smerácky štátny tajomník Radko Kuruc a oligarcha Jozef Brhel, ktorý rozprávkovo zbohatol práve za vlád Smeru. Samozrejme, oni budú ďalej mlžiť, klamať a vyrábať dymové clony. My sa ale postaráme o to, aby sa každý jeden ich volič dozvedel, kde končia jeho dane. Nie v nemocniciach, nie v oprávnených mostoch a cestách, ale vo vačkoch ich kumpánov,“ vyhlásil Šimečka.Čítajte viac Brhelovci sú vinní, rovnako aj Kuruc. V kauze Mýtnik padli podmienky aj rekordné peňažné tresty
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v reakcii na rozsudok v kauze Mýtnik vyhlásil, že korupcia a Smer idú ruka v ruke. „K 42 odsúdeným nominantom Smeru sa pridal aj sponzor Smeru Brhel a aj štátny tajomník Smeru Kuruc. Je to ďalší zo série dôkazov, že Smeru ide v politike len o korupciu," zdôraznil predseda SaS. Výšku trestu považuje Gröhling za výsmech.
„Brhelovci dostali za šesťmiliónový biznis podmienku a pokutu 2,7 milióna. Kuruc mal podľa súdu zobrať úplatok 120-tisíc a dostal podmienku a trest 60-tisíc. Viete, ako by dopadli bez trestnej novely od Smeru? Brhel by dostal 12 až 20 rokov väzenia. Teraz sa zamyslite, čo Smer urobil pre vás. Lebo za dva roky vlády systematicky chránil zločincov a korupčníkov. A vy zatiaľ chodíte po obchodoch a hľadáte maslo v zľave," uzavrel líder SaS.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala na odvolanie ďalšieho aktéra v kauze Mýtnik, a to Radka Kuruca z vedenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Kauza Mýtnik by mala podľa nej byť výstrahou pre každého, kto by mal chuť opakovať podobné schémy aj pri aktuálnych nákupoch v štátnom IT.
„Kolesá spravodlivosti sa napriek urputnej snahe súčasnej krimivlády ešte úplne nezadrhli. Dnešný verdikt súdu hovorí o vine aktérov megakauzy, ktorí si mysleli, že budú môcť neobmedzene kradnúť na informačných systémoch. Rozhodne pritom nie je náhoda, že Ficova vláda si vybrala do čela Slovenskej záručnej a rozvojovej banky práve Kuruca, ktorého dnes súd takisto odsúdil za korupciu," vyhlásila Remišová s tým, že vrcholom drzosti je, že mu ešte nedávno nadelili odmenu 35-tisíc eur.
Dnešné rozhodnutie súdu podľa Remišovej súčasne vyvrátilo klamstvá premiéra o politických procesoch. „Potvrdzuje sa, že na Slovensku počas vlád Smeru fungoval obludný systém korupcie, podvodov a zlodejín, ktorých vyšetrovanie a trestanie sa do dnešného dňa snaží táto vláda hanby a zločinu spochybňovať a sabotovať. Spravodlivosť na Slovensku ešte čakajú ťažké skúšky, preto je dôležité, aby sme aktívne vystupovali proti vláde zla a lží. Súdy dnes jeden za druhým tieto klamstvá vyvracajú a ľuďom sa otvárajú oči," uzavrela poslankyňa.Čítajte viac Alarmujúci stav korupcie na Slovensku? Úrad vlády odmieta závery z dielne Transparency International
Aj Hnutie Slovensko upozorňuje na negatívne dosahy novelizácie Trestného zákona v tejto kauze. „Opäť sa ukazuje, aká toxická je koaličná novela Trestného zákona pre celú spoločnosť. Práve vďaka tejto novele síce Jozef Brhel zaplatí za svoj trestný čin pokutu, no pred väzením ho Tibor Gašpar (Smer) a spol. zachránili,“ dodal.
Podpredseda KDH Viliam Karas rozhodnutie ŠTS podľa vlastných slov rešpektuje. Upozornil však na to, že zatiaľ ide o neprávoplatné rozhodnutie. „Je dôležité budovať dôveru v naše justičné inštitúcie a nechať právny štát fungovať bez politizácie či zásahov z akéhokoľvek politického prostredia. Každý má právo na spravodlivý proces a finálne rozhodnutie súdu by malo byť rešpektované všetkými stranami,“ vyhlásil.
Nadácia Zastavme korupciu na kauzu upozorňovala ešte v roku 2017. „Jozef Brhel, oligarcha blízky Smeru, podľa súdu rozkradol takmer šesť miliónov z našich spoločných peňazí na utajených IT zákazkách na finančnej správe,“ upozornila nadácia.
Špecializovaný trestný súd vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava Slahučku uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Do väzenia nateraz nepôjdu, no prví dvaja menovaní dostali mimoriadne vysoké miliónové peňažné tresty.
Jozef Brhel starší dostal štvorročnú podmienku a peňažný trest 1,5 milióna eur. Jeho syn, ktorý podľa súdu „prepral“ špinavé peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti, dostal rovnako štvorročnú podmienku a finančný trest vo výške 1,2 milióna eur. Odsúdený bol aj bývalý štátny tajomník rezortu financií Radko Kuruc, ktorý podľa verdiktu prijal úplatok vo výške 120-tisíc eur. Súd mu uložil podmienečný trest a peňažný trest 63-tisíc eur. Rozsudok je zatiaľ neprávoplatný a odsúdení sa voči nemu môžu odvolať.