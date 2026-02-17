Mláďatá po zastrelenej medvedici prežili prvú noc, bolo to náročné. Učia sa piť z fľašky

Ako uvádza zoo Bojnice, ošetrovateľky mali počas noci nepretržitú službu. Každé dve hodiny sa snažili mláďatá nakŕmiť, masírovali im brušká a stimulovali vylučovanie, tak ako by to prirodzene robila ich matka. Ide o mimoriadne intenzívnu starostlivosť.
Mláďatá zatiaľ prijímajú mlieko ťažko. Učia sa piť z fľašky, niekedy sa to podarí, niekedy je to veľmi náročné, informovala zoo.
Samice sú momentálne o niečo stabilnejšie. Od noci do rána pribrali približne desať gramov, samec pribral najmenej. Ich stav samozrejme budeme naďalej veľmi pozorne sledovať.
„Prognóza je stále opatrná, najbližšie dni budú rozhodujúce“, uzavrela bojnická zoo na sociálnej sieti.