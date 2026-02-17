Mláďatá po zastrelenej medvedici prežili prvú noc, bolo to náročné. Učia sa piť z fľašky

Fio bankaFio banka
Prvá noc bola veľmi náročná, ale mláďatá po zastrelenej medvedici pri Ružomberku ju zvládli. Samec, ktorý bol v najhoršom stave, sa popoludní po infúznej terapii vrátil späť do zoo a jeho stav sa mierne stabilizoval.

17.02.2026 15:00
Prvá noc medvieďat v zoo Bojnice
Zdroj: Zoo Bojnice

Ako uvádza zoo Bojnice, ošetrovateľky mali počas noci nepretržitú službu. Každé dve hodiny sa snažili mláďatá nakŕmiť, masírovali im brušká a stimulovali vylučovanie, tak ako by to prirodzene robila ich matka. Ide o mimoriadne intenzívnu starostlivosť.

Mláďatá zatiaľ prijímajú mlieko ťažko. Učia sa piť z fľašky, niekedy sa to podarí, niekedy je to veľmi náročné, informovala zoo.

Jednomesačné siroty medveďa hnedého prijali do ZOO Bojnice
Zdroj: Zoo BOjnice

Samice sú momentálne o niečo stabilnejšie. Od noci do rána pribrali približne desať gramov, samec pribral najmenej. Ich stav samozrejme budeme naďalej veľmi pozorne sledovať.

„Prognóza je stále opatrná, najbližšie dni budú rozhodujúce“, uzavrela bojnická zoo na sociálnej sieti.

Filip Kuffa a medvieďatá po zastrelenej medvedici
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa s medvieďatami po zastrelenej medvedici. Video: FB Filipa Kuffu / Zdroj: FB Filipa Kuffu
