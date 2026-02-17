Zachránil desiatky ľudí. Vodič kamióna je hrdina. Dajte mu Nobelovu cenu, odkázal hasič

Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Tragédia sa stala dnes nadránom v obci Liptovská Osada. Zrazili sa tu diaľkový autobus z Poľska a kamión naložený drevom. Podľa informácií portálu smeroval autobus z Krakova do Budapešti. Záchranári na mieste ošetrili takmer 30 cestujúcich, väčšina bola poľskej národnosti. Dve osoby z autobusu však museli previezť do nemocnice v Ružomberku.
A práve bilancia jednej obete a zranených je zázrakom. Kamionista svojou reakciou, keď vozidlo strhol do priekopy a zabránil tak čelnej zrážke s autobusom, zachránil zrejme viacero ľudských životov.
„Každý by sa tak zachoval, každý jeden, čo tú prácu robí,“ povedal po nehode pre Markízu šofér kamióna Ervín s tým, že autobus mu náhle vošiel do cesty a musel reagovať rýchlo. „Urobil som maximum, čo sa dalo. Ďalej sa už nedalo ísť,“ dodal. Podľa jeho slov po zrážke začal autobus okamžite horieť a cestujúci z neho vyskakovali sami.
Na miesto nehody prišli aj hasičské evakuačné autobusy, ktoré previezli účastníkov nehody na obecný úrad do Liptovských Revúc. Hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová pre tvnoviny.sk priblížila, že v skorých ranných hodinách vyslali k nehode autobusu a kamiónu štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby „Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme hneď, ako to situácia dovolí,“ dodala Klimešová. Cesta v mieste nehody bola neprejazdná a uzavrieť museli aj horský priechod Donovaly. Portál doplnil, že na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Pri nehode zasahovalo aj 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Ružomberka, Martina a Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky.
Dajte mu Nobelovu cenu
Jeden zo zasahujúcich hasičov označil Elvíra za hrdinu. „Ja by som povedal, že vodičovi kamióna treba dať Nobelovu cenu, pretože on vlastne zachránil ďalšie životy. Ako vidíte, on prišiel do stretu s tým autobusom, no strhol to ešte v poslednej chvíli doprava a vlastne poškodil si svoje vozidlo… Je to jedna z mála akcií, že dokázal niečo také spraviť, väčšinou je to čelná zrážka a tam sú už fatálne následky,“ dodal hasič pre Markízu.
Žilinská polícia priblížila, že vodič autobusu z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, čo zapríčinilo zrážku s nákladiakom. V autobuse sa v tom čase okrem vodiča, ktorý nehodu neprežil, nachádzalo aj 26 cestujúcich rôznej národnosti. Tí však stihli vystúpiť ešte pred tým, ako autobus začal horieť. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková doplnila, že vodiča kamióna podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. U vodiča autobusu bude nariadená súdna pitva. Na miesto prizvali aj znalca z odboru cestná doprava. „Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku. Ďalšie okolnosti a príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ doplnila polícia.