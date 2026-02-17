Horecký: Legislatívne zmeny Druckera sú paródiou na reformy a férovosť

Nový elektronický systém ePrihlášky mal zjednodušiť prijímacie konanie, no podľa Horeckého priniesol stres, neistotu, zaťažil školy a oslabil rodičov a žiakov. „Doposiaľ mnohé školy cez EduPage, ktorý poznajú všetci rodičia aj učitelia, aj školy ich používajú, ktorý má v sebe modul prijímacie skúšky, prijímacie konanie, podávali už teraz elektronicky túto prihlášku,“ uviedol Horecký s tým, že budovanie paralelného systému je mätúce a nehospodárne.
Zároveň tvrdí, že systém nefunguje. „Z toho školského informačného systému musíte exportovať známky do tohto nového systému, ktorý slúži len na prijímačky, pričom pri exporte sa dejú chyby," odôvodnil.
Kritizoval, že rodičia si musia skontrolovať, či známky sedia a meniť ich, následne ich bude musieť skontrolovať učiteľ základnej školy. Tvrdí tiež, že niektorým rodičom sa pri editovaní náhodne zmenilo poradie škôl vybraných podľa priorít dieťaťa. Rodič tak podľa neho nemá istotu, že pri nahrávaní prihlášky je zachovaná tá podoba, v ktorej si myslí, že je platná.
Poukázal aj na nedostupnosť kategórií pri zdravotne znevýhodnených žiakoch a žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súvislosti s tzv. prijímacím automatom by privítal, ak by mal žiak na prehodnotenie svojej prioritnej školy dlhší čas. Nepáči sa mu, že dieťa sa na konci prijímacieho konania dozvie iba informáciu, na ktorú školu je prijaté.
Za ďalšiu nezmyslenú zmenu považuje povinné zverejňovanie zápisníc z pedagogických porád. Bráni to podľa neho skutočným riešeniam, znásobuje administratívu a tiež komplikuje komunikáciu a porozumenie. Kritizoval aj pribúdanie byrokracie, školy podľa neho nedokážu reagovať na veľké množstvo zmien. Ako doplnil, problémom je aj stratégia digitálnej transformácie, ktorú musí mať každá škola.
Zmeny podľa neho takisto zahŕňajú množstvo formalít, ktoré prinesú neplodnú prácu navyše. KDH informovalo aj o svojich výhradách k žiakovi v rade školy, zrušeniu veľkostného koeficientu či k povinnej maturitnej skúške z matematiky.