Prehryznuté káble aj obavy vytiahnuť dieťa z kočíka. Petržalka zápasí s nechcenými škodcami

Najväčšia mestská časť prítomnosť škodcov potvrdila a priznala, že ich zvýšený pohyb počas zimy je vážnym problémom, ktorý priamo súvisí so správaním ľudí a dostupnosťou potravy.
„Áno, v poslednom období evidujeme od obyvateľov zvýšený počet podnetov týkajúcich sa výskytu hlodavcov, najmä potkanov, vo verejných priestranstvách aj v okolí bytových domov. Najčastejšie ide o lokality v blízkosti kontajnerových stojísk, zelene či kanalizácie,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Najproblematickejšie sú podľa nej ulice Záporožská, Gercenova, Beňadická, Belinského, Jasovská a Jirásková.
Neboja sa ľudí
Petržalčania na týchto adresách pociťujú nielen prítomnosť premnožených potkanov, ale aj materiálne škody. Hlodavce prehrýzajú elektrické káble, izoláciu, potrubia, no poškodzujú aj zaparkované vozidlá. Silu ich zubov pocítila aj Gabriela z Belinského ulice, ktorá zvykne parkovať hneď vedľa kontajnerov.
Keď sa jedno ráno pokúšala naštartovať, dovtedy bezproblémové auto „ani neškrtlo“. „Poobede sme otvorili kapotu a na batérii si z večera do rána urobili potkany hniezdo. Keďže bolo vlhko, batéria sa akosi skratovala a vybila. Vtedy som si všimla, že spod stojiska pri múriku sú otvory,“ opísala skúsenosť na sociálnej sieti.
V priebehu troch dní minula tri škatule vrecúšok na ničenie potkanov, a až po tom si všimla, že z druhej strany stojiska je obrovské hniezdo s otvormi. „Aj tam som nasypala návnadu. Po pár dňoch som našla pár potkanov skapatých na parkovisku. Štve ma to,“ pokračovala.
Nepríjemnú skúsenosť zažila aj Jaroslava. „Podľa mňa na Jiráskovej 8 by sa malo niečo robiť, ja sa bojím vytiahnuť dcérku z kočíka. Kontajnery máme hneď pred vchodom a behajú si tu, vôbec sa neboja ľudí. Nie raz som musela dať prednosť potkanovi, aby prebehol pred kočíkom. Plno dier je okolo kontajnera v tráve,“ napísala.
Bezpečnostné problémy
Prítomnosť hlodavcov na sídliskách spôsobuje aj ďalšie peripetie. Ich nory podľa Halaškovej narúšajú stabilitu zelene a chodníkov, čím vznikajú bezpečnostné problémy, no aj náklady na opravu verejného priestoru.
Na druhej strane, nárast populácie týchto cicavcov je podľa nej priamo úmerný správaniu ľudí a tomu, ako nakladajú s odpadom. „Najčastejšie hlásené lokality so zvýšeným výskytom potkanov sú pri bytových domoch v okolí kontajnerových stojísk, kde hlodavce nachádzajú voľne dostupnú potravu, napríklad škatule od pizze či obaly od jedál s nedojedenými zvyškami, ponechané vedľa kontajnerov,“ priblížila.
Halašková hovorí, že mestská časť pravidelne vyzýva správcov bytoviek na udržiavanie čistoty a poriadku v okolí stojísk. Prax však pokrivkáva. Výsledok opatrení býva podľa hovorkyne často len krátkodobý a odpad sa opäť objaví na pôvodných miestach.
Situácia s potkanmi ukazuje, že aj dobre mienený krok môže narobiť viac škody ako úžitku. Problém v boji s premnoženými hlodavcami v Petržalke totiž predstavuje aj prikrmovanie voľne žijúcich zvierat samotnými obyvateľmi. „Takto voľne ponechaná potrava láka aj neželaných „stravníkov“,“ priblížila ďalej.
Jedným z často podceňovaných faktorov sú aj kŕmidlá pre vtáky. Zrno a semienka, ktoré vyhadzujú na zem, predstavujú pre hlodavce stabilný zdroj vysokokalorickej potravy. Keďže sú aktívne najmä v noci, kŕmidlá vtedy po vtákoch doslova „dočisťujú“.
„Ukážkovým príkladom je situácia na Záporožskej ulici, kde sa pod kŕmidlom pre vtáky nahromadilo veľké množstvo neolúpaných slnečnicových semien. Obyvatelia následne zaznamenali zvýšený výskyt potkaních dier v okolí kŕmidla a prehryzené káble vo vedľa zaparkovaných vozidlách,“ uviedla Halašková.
Ako je to v iných častiach
Pravda zisťovala, ako je na tom zvyšok Bratislavy. Ukázalo sa, že problémy s potkanmi nezažíva len Petržalka, ale aj Ružinov. Podnetov je však podľa riaditeľky Komunikačného oddelenia Tatiany Tóthovej veľmi málo.
„Býva to v lokalitách s väčšou koncentráciou odpadu, v okolí kontajnerových stojísk, trhovísk, pri vodných plochách alebo kríkoch. Momentálne riešime najviac podnetov na súkromný pozemok pri Štrkovci a na Martinčekovej ulici. Ľudia tam kŕmia vtáky a mačky a to automaticky priťahuje aj hlodavce,“ spresnila s tým, že ak ide o súkromný pozemok, vlastníkovi pozemku zasielajú výzvu na údržbu a deratizáciu parcely.
Hlavnou príčinou, prečo potkany vyliezajú, je najmä voľne prístupné jedlo, spomínané kŕmenie vtákov a mačiek, nezatváranie smetiakov alebo vyhadzovanie odpadu mimo nich. „Vtedy ani deratizácia, dokonca ani opakované, nemá požadovaný efekt,“ podotkla Tóthová.
Zo 17 mestských častí reagovali na naše otázky ešte Devín, Devínska Nová Ves, Jarovce a Čunovo. Potkany u nich „neúradujú“. Starosta Jaroviec Jozef Uhler zaznamenal za posledný rok podnety len od dvoch obyvateľov. Prvý sa sťažoval na výskyt v porastoch mimo obydlí, čo je ich prirodzený biotop.
„V druhom prípade išlo o výskyt potkanov na pozemku pri rodinnom dome bezprostredne po kosbe obilia v susedstve. V týchto prípadoch je to dočasný jav a potkany opustia udržiavaný pozemok. Žiadne iné podnety neevidujeme,“ priblížil Uhler.
Zamorenie priestorov v správe hlavného mesta neeviduje ani magistrát. Hovorca mesta Bratislava Peter Bubla ozrejmil, že potkany naposledy výraznejšie migrovali počas výstavby električkovej trate v Petržalke. Hlavné mesto vtedy mimoriadne deratizovalo pozemky vo svojom vlastníctve a správe pozdĺž električkovej trate. „Ale v zásade pri akejkoľvek stavebnej činnosti môže byť zvýšený výskyt, prípadne viac pozorovaní, keďže sa týmto hlodavcom stavebnou činnosťou prerušia podzemné trasy, ktoré využívajú,“ poukázal.Čítajte viac Odpadová kríza v Lučenci: Na uliciach sa hromadia smeti a množia potkany, ľudia sú znechutení
Otravu dávajú hlboko do nory
Mestské časti zhodne odpovedali, že svoje objekty pravidelne deratizujú dvakrát ročne – na jar a na jeseň, a v prípade potreby dokážu zasiahnuť aj operatívne. Likvidácia škodcov vychádza podľa Bublu zo skúseností deratizačných firiem. Tie ukázali, že ich intenzívnejší výskyt sa dá pozorovať najmä na jar kvôli rozmnožovaniu a migrácii a na jeseň pre hľadanie úkrytu pred zimou.
Tóthová doplnila, že jarný zásah proti nevítaným návštevníkom je dôležitý najmä preto, že sú po zime vyhladzované a v snahe nájsť potravu sa približujú k obývaným oblastiam. Na jeseň zase preto, že pred zimou hľadajú teplejšie miesta a vhodné úkryty na prezimovanie.
Deratizácii venujú podľa Bublu pozornosť aj v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde ju v rámci kanalizačnej siete robia pravidelne v marci a novembri. Tóthová doplnila, že plochy priamo pri bytových domoch, vrátane stojísk, majú na starosť správcovia bytových domov.
Nie sú to len potkany, čo vyvoláva strach obyvateľov, ale aj samotná otrava. Halašková hovorí, že niektorí ľudia sa boja o bezpečnosť svojich detí a domácich miláčikov. „Netreba sa však báť, keďže používané návnady sú aplikované výhradne špecializovanou firmou a sú umiestňované hlboko do aktívnych nôr hlodavcov tak, aby k nim nemali prístup deti, domáce ani voľne žijúce zvieratá,“ ubezpečila.
Kanibalizmus medzi potkanmi
Zoológ Peter Puchala zo ZOO Bratislava vysvetlil, že potkany od dávnych čias žijú v blízkosti človeka a ľudských sídel. Sú to všežravce a láka ich najmä dostatok akejkoľvek vhodnej potravy. Kým v mestskom prostredí vyhľadávajú kuchynský odpad, ako sú kosti so zvyškami mäsa či krmivo pre zvieratá, bežne v prírode sú to semená, zrno, zelenina, ovocie, hmyz, slimáky, vtáčie vajcia, ale aj drobné cicavce. V meste a na sídliskách sú to podľa odborníka najmä odpadky.
„Vyskytuje sa u nich aj kanibalizmus, ktorý je dôsledkom stresu a vysokej populačnej hustoty,“ vysvetlil zoológ. Najaktívnejšie sú prevažne po západe slnka a v noci, no ak je ich populácia väčšia, jedlo zháňajú aj počas dňa.
Prípad z Petržalky, kedy pani Gabriela našla mŕtveho tvora pod kapotou auta s prehryzenými káblami, môže mať podľa Puchalu viacero možných vysvetlení. „Izolácie káblov mohli atrahovať potkany ako možný zdroj potravy. Inou možnosťou je, že je to spôsobené aktivitou kuny skalnej, pre ktorú je práve potkan potravou a priestor pod kapotou auta slúži ako zásobáreň potravy,“ domnieva sa zoológ.
Zaujímavosťou je, že potkan sa môže rozmnožovať celoročne v závislosti od vonkajších podmienok. Pokles nastáva v zimnom období. „Gravidita trvá tri týždne a v jednom vrhu môže byť sedem až 11 mláďat. Mláďatá sú pohlavne dospelé vo veku dvoch mesiacov, mortalita mláďat je však vysoká. Samica môže mať za rok 50 až 60 mláďat. Z toho vyplýva, že pri vhodných podmienkach narastie populácia potkanov veľmi rýchlo,“ priblížil ďalej.
Na udržiavanie čistého okolia kontajnerov by mal dbať každý. Potkany totiž prenášajú viaceré vírusové a bakteriálne ochorenia nebezpečné pre človeka. „Patrí medzi nich leptospiróza, tularémia, ochorenia spôsobené hantavírusmi a mnohé iné. Ďalšie závažné ochorenia sú prenášané blchami a kliešťami, ktoré na nich parazitujú,“ dodal odborník.