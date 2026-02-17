Pellegrini podpísal novelu o rokovacom poriadku s etickým kódexom. Opozícia so žiadosťou o veto neuspela

„Ide o autonómnu záležitosť Národnej rady, ako si upraví svoje vnútorné záležitosti. Prezident nemá dôvod do tejto úpravy zasahovať, pokiaľ neprekračuje ústavné rámce,“ odôvodnil svoj podpis Pellegrini. Novela, ktorú vládna koalícia schválila 29. januára 78 hlasmi, prináša zásadné zmeny v tom, ako budú prebiehať schôdze parlamentu. Opozícia pritom opakovane hlavu štátu vyzývala, aby zákon vetovala a vrátila ho poslancom.
Časové mantinely pre diskusiu
Kľúčovou zmenou je zavedenie maximálnej dĺžky času na rozpravu o bode programu. Ten bude štandardne stanovený na 37,5 hodiny. V prípade strategických dokumentov, akými sú programové vyhlásenie vlády či štátny rozpočet, sa tento limit zdvojnásobuje. „Dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12,5 hodiny,“ píše sa v novele. Parlament však môže na návrh aspoň dvoch klubov rozhodnúť o úprave tohto času.
Čas vyhradený na diskusiu sa bude rovnomerne deliť medzi poslanecké kluby a nezaradených zákonodarcov. „Každý klub si bude môcť flexibilne hospodáriť s časom podľa svojich potrieb a podľa vecného zamerania bodu programu,“ argumentovali koaliční poslanci. Do rozpravy sa bude možné prihlásiť aj opakovane, pričom vystúpiť môže aj poslanec klubu, ktorý už svoj čas vyčerpal, ak potrebuje písomne odovzdať pozmeňujúci návrh.Čítajte viac Žiadne plagátiky, mesačný plat ako sankcia. Koalícia pretlačila nový rokovací poriadok i etický kódex. Opozícia hovorí o hanbe
Koniec čítania dlhých pozmeňovákov
Zmeny sa dotknú aj dĺžky jednotlivých vystúpení. Navrhovateľ a spravodajca budú mať na úvodné a záverečné slovo najviac desať minút, v samotnej rozprave maximálne 40 minút. Do tohto limitu sa započítavajú aj faktické poznámky a procedurálne návrhy. Výrazným zjednodušením je zrušenie povinnosti čítať pozmeňujúce návrhy nahlas v pléne. „Bude postačovať, aby bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh zverejnený najneskôr do začatia rokovania o bode programu,“ uvádza novela.
Tvrdé sankcie za správanie
Nové pravidlá cielia aj na disciplínu v sále. Definujú nežiaduce správanie a sprísňujú tresty. Ak poslanec po výzve predsedajúceho neprestane narúšať poriadok, bude vykázaný. „Vykázanie poslanca už nebude sankcionované jedným neospravedlneným dňom na schôdzi, ale stratou jedného mesačného platu vrátane paušálnych náhrad a príplatkov,“ spresňuje nová legislatíva.
V sále bude po novom zakázané vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy či telefonovať. Úprava definitívne zakazuje používanie plagátov a transparentov a zavádza tzv. diskrétnu zónu okolo rečníckeho pultu a miest pre členov vlády a vedenie parlamentu. Do tejto zóny bude možné vstúpiť len so súhlasom rečníka alebo predsedajúceho. Do zákona pribudli aj pravidlá o obliekaní a nový etický kódex.
Kritika opozície
Vládna koalícia túto novelu schválila vo štvrtok 29. januára, pričom za ňu hlasovalo 78 poslancov. Prijatie zmien sprevádzala ostrá kritika zo strany opozičných politikov, ktorí v nových pravidlách vidia snahu o obmedzenie demokratickej diskusie. Viacerí opoziční lídri sa preto obrátili na prezidenta s oficiálnou výzvou na veto, no hlava štátu sa stotožnila s argumentáciou parlamentnej väčšiny.
Reformy v bankách a registroch
Okrem úpravy fungovania parlamentu prezident podpísal aj zákon o obchodnom registri a novelu zákonov o bankách. Tieto normy riešia technické a procesné otázky v štátnej správe a finančnom sektore. Novela rokovacieho poriadku nadobudne účinnosť 15. mája tohto roka.Čítajte viac „Obžalovaný Gašpar áno, rolák nie.“ Mesterová: Zavediete aj spartakiádu? Keď ste doňho zamilovaná, choďte s ním na kávu, zaútočil Bartek