Potápa Hlas konsolidácia alebo Šutaj Eštok? Strane odchádzajú voliči aj členovia. Chýba líder, ktorý by sa vyrovnal Pellegrinimu

Koaličná strana Hlas sa po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca dostala do situácie, na ktorú nebola pripravená. Stráca voličov, vnútorné napätie rastie a čoraz viac členov spochybňuje líderské schopnosti predsedu Matúša Šutaja Eštoka.
Kritika členov Hlasu na lídra strany už neraz zaznela cez médiá. Podľa výpovedí z interného prostredia Hlasu v strane panuje citeľná nespokojnosť so smerovaním aj so štýlom vedenia. Viaceré hlasy zvnútra hovoria, že kritika sa k predsedovi vôbec nedostáva alebo sa musí „zaobaľovať“.
Kritika sa pritom javí ako opodstatnená. Za éry Matúša Šutaja Eštoka prišiel Hlas už o štyroch poslancov v Národnej rade SR a v dôsledku toho aj o rezort: v rámci zažehnania koaličnej krízy Smer prevzal ministerstvo investícií, ktoré pôvodne prislúchalo Hlasu a ktoré následne ponúkol vylúčenému poslancovi z Hlasu Samuelovi Migaľovi.Čítajte viac Hlas posiela Migaľovi upozornenie. Koalícia ministrov podržala napriek ich neprítomnosti
Nie všetci členovia Hlasu sú nadšení z iniciatívy ich lídra na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. Pre tento návrh je teraz Slovensko v spore s Európskou komisiou a účinnosť novely, ktorú parlament schválil na návrh Šutaja Eštoka, pozastavil Ústavný súd. Prezident a zakladateľ Hlasu Peter Pellegrini ju zároveň vetoval.
Čas na zmenu?
Za posledné mesiace sa okolo Šutaja Eštoka nahromadili viaceré sporné momenty, ktoré vyvolali vlnu reakcií zo strany opozície aj médií. Pozornosť vzbudila jeho cesta na preteky Formuly 1 v čase, keď doma čelil odvolávaniu, rovnako aj niektoré výdavky rezortu – napríklad nové košele pre policajtov z kávových zŕn, polepy služobných vozidiel či nákup hasičských áut.
Diskusiu otvorili aj okolnosti neuhradenej pokuty v súvislosti s kauzou „čurillovcov“, pre ktorú predseda Hlasu podľa advokáta Petra Kubinu podlieha exekúcii. Otázniky sa vynorili aj pri platení leteniek v hotovosti, ktoré médiá aj opozícia kritizovali v súvislosti s netransparentnosťou príjmov ministra.
Ďalšou záležitosťou, ktorá nezlepšuje obraz Hlasu v očiach voličov, je konflikt strany s jej vlastným členom – primátorom Kežmarku a poslancom NR SR Jánom Ferenčákom. Nedávno ho strana vylúčila z poslaneckého klubu a zákonodarca tiež prišiel o post predsedu výboru pre európske záležitosti.
Ferenčák od jesene 2024 v rámci Hlasu rebeloval: odmietal podporiť viaceré koaličné novely a kritizoval jednotlivé kroky vlády aj strany. Po odchode z klubu vyzval vedenie Hlasu, aby zvolalo mimoriadny snem a otvorilo otázku výmeny predsedu.Čítajte viac Ferenčák sa o vlastnom odvolaní dozvedel z médií. Tvrdí, že Hlas nevie komunikovať ani dovnútra
Prvým viditeľným dôsledkom problémov v strane je to, že prišla o jedného z plánovaných kandidátov na župana. Štátny tajomník Michal Kaliňák, ktorého chcel Hlas postaviť proti Milanovi Majerskému v Prešovskom kraji, kandidatúru odmietol.
„Ponuku si cením, je dobré, ak mi strana verí a uvažuje o mne pri kandidatúre na župana. Žiaľ, o kandidatúre neuvažujem,“ povedal pre Aktuality.sk Kaliňák. Podľa straníkov zúčastnených na rokovaní odôvodnil svoje rozhodnutie nespokojnosťou so smerovaním Hlasu.
Opakovane zaznieva aj téma klesajúcich preferencií. Hlas, ktorý v parlamentných voľbách 2023 získal 14,7 percenta hlasov, sa dnes v prieskumoch pohybuje už len okolo šiestich až ôsmich percent. Predbehli ho už hnutie Republika či Matovičovo Hnutie Slovensko.
Nenahraditeľný Pellegrin
Minister školstva a podpredseda Hlasu Tomáš Drucker považuje za hlavnú príčinu poklesu podpory vládnych strán, teda aj tej svojej, konsolidáciu. Uviedol to v diskusnej relácii JOJ 24, kde zdôraznil aj to, že strana Hlas má najťažšie rezorty a musí robiť nepopulárne opatrenia. „Konsolidácia nie je náš šport, že nemáme čo robiť. My ju robíme, pretože sme zodpovední,“ vyhlásil.
Napriek tomu, že predseda Hlasu deklaruje, že mu na percentách nezáleží, Drucker si nemyslí, že to tak naozaj je. „To, že to nerieši, neznamená, že mu na tom nezáleží,“ obhajoval slová šéfa strany Drucker.
Za zníženými preferenciami u voličov môže stáť viacero faktorov, hovorí politológ Pavol Baboš z Univerzity Komenského, aj konsolidácia. „Konsolidácia môže byť jedným z nich. Ďalšími môže byť imidž súčasného predsedu v spojení s problémami v polícii, ale tiež strata identity strany po odchode Pellegriniho. Spomenul by som aj istú kanibalizáciu zo strany Smeru a predsedu Roberta Fica, ktorý dominuje komunikačnému priestoru,“ konštatuje politológ.Čítajte viac Generálna prokuratúra podľa Fica vstúpila do politického súboja. Koalícia možno ešte „prekope“ novelu o kajúcnikoch
Dodáva, že voliči, ktorí inklinujú k ráznejšej rétorike, budú voliť Smer pre jeho autenticitu. Naopak, volič, ktorý chce pokojnejšiu komunikáciu a politiku, podľa neho nemôže vnímať predsedu Šutaja Eštoka ako adekvátnu náhradu po odchode Pellegriniho.
Problémom však nemusí byť to, kto Pellegriniho nahradil, ale sám fakt, že odišiel. „Nebolo ľahké Pellegriniho nahradiť a ani sa to nepodarilo. Predpoklady o páde preferencií boli hneď po zvolení Pellegriniho za prezidenta,“ uvádza politológ Miroslav Cirner z Prešovskej univerzity. Strany na Slovensku podľa neho stoja na lídroch, ktorých je ťažké nahradiť. „Ak by odišiel Fico, aj Smer by mal problém a tak ďalej,“ dopĺňa.
Predsednícke ambície nemá každý
Pri úvahách o tom, kto obsadí predsednícku stoličku po Pellegriniho odchode, sa neraz spomínalo meno ministra práce a sociálnych vecí Erika Tomáša, ktorý je spoluzakladateľom Hlasu. „Tomáš ambície zrejme má, ale v strane nie je považovaný za príliš obľúbeného,“ hovorí Cirner.
<A> Ani ďalšie tváre, ktoré stáli pri vzniku strany (ako sú Denisa Saková alebo Richard Raši), ambície na post predsedu podľa kuloárov nemali, uvádza politológ. Tiež poukazuje na skutočnosť, že „zvrátiť pád preferencií je ťažká úloha, lebo nikto zo spomínaných nemá auru a politický výtlak Pellegriniho“. Zároveň dodáva, že samotný zakladateľ strany v podstate vybral ako svojho nástupcu Šutaja Eštoka.
Výber „lepšieho“ lídra podľa Baboša závisí od toho, aký cieľ strana sleduje. „Ak by sme hľadali kontinuitu s pôvodným vedením ešte pod Pellegrinim, tak si viem predstaviť, že najmä Richard Raši by bol vhodným nástupcom,“ konštatuje. Predseda parlamentu podľa politológa pôsobí zmierlivo, čo by nadväzovalo na Pellegriniho štýl, a navyše má regionálnu bázu na východnom Slovensku.
Za dobrú voľbu by pri výbere lídra považoval aj Tomáša Druckera. „Z hľadiska odbornosti, ale aj marketingovej znalosti a šikovnosti by bol schopnou náhradou. Navyše má schopnosť osloviť stredového voliča a intelektuálov, ktorých Hlas stráca,“ vysvetľuje Baboš. Problémom by však v jeho prípade mohlo byť to, že nebol pri zakladaní strany a pri vystupovaní pôsobí skôr ako manažér než ako politický líder.
Test politickej životaschopnosti
„Niečo by Hlas robiť mal, lebo ak nič nezmení, bude mieriť do politického zabudnutia,“ reaguje na pokles volebných preferencií strany Cirner. Zároveň však nepovažuje výmenu osobnosti na čele strany za jedinú možnosť, ako jej osud zvrátiť. „Majú viac možností: zmeniť mediálny tím a politickú stratégiu, snažiť sa pritiahnuť do strany nové, populárne tváre a viac sa v koalícii presadzovať s vlastnou agendou,“ spresňuje.
Strana Hlas v reakcii pre Pravdu uviedla, že o voľbe predsedu nie je potrebné diskutovať, keďže rozšírené predsedníctvo v decembri jednomyseľne vyjadrilo dôveru Šutajovi Eštokovi ako predsedovi strany. V najbližších mesiacoch plánuje programovú konferenciu. „Na nej budeme definovať naše programové ciele na ďalšie obdobie,“ odpovedala na naše otázky.Čítajte viac Šutaj Eštok opäť neuspel, súd zamietol jeho návrh v spore s čurillovcami. Minister podá sťažnosť
Situácia v Hlase sa podobá na niektoré prípady z minulosti, hovorí Cirner. Podľa neho sme už mohli vidieť niekoľko príkladov, keď mali politické subjekty podobný vývoj ako v súčasnosti Hlas. „Dianie v strane naznačuje, že by sa mohlo zopakovať to, čo sa na Slovensku stalo viackrát – otázne je, či osud Hlasu nebude osudom podobných strán na jedno použitie pre prezidentské ambície lídra, ako bola SOP Rudolfa Schustera či HZD Ivana Gašparoviča,“ uvádza konkrétne príklady.<PE>