Orava má problém s vývozom odpadu, región potrebuje spaľovňu, tvrdí Taraba

„Sever Slovenska potrebuje spaľovňu. Verím, že ju bude mať ešte počas môjho funkčného obdobia, že dôjdeme do fázy, že bude vydané nejaké povolenie. Teraz nechcem hovoriť o lokalitách, lebo hneď všetci budú hore nohami,“ doplnil Taraba s tým, že keď sa zhodnú na lokalite spaľovne, tak, samozrejme, neobídu riadnu komunikáciu s verejnosťou.
Na problém s vyvážaním odpadu upozornili aj starostovia obcí v okrese Námestovo. „Naša jediná skládka, ktorá bola v okrese, musela byť zatvorená. Naozaj sme sa dostali do situácie, keď musíme bremeno tejto sumy za odpady prenášať na našich občanov. A viete, že toto nikdy nie je populárne. Takže som veľmi rád, že pán minister sa chce zaoberať aj touto otázkou,“ priblížil starosta obce Zákamenné Peter Klimčík.
Všeobecne na Slovensku podľa ministra potrebujeme približne štyri spaľovne, pretože ten rozdiel je približne milión ton odpadu, ktorý končí na skládkach a budeme ho musieť vedieť takto spracovať. „Takže východ bude potrebovať posilniť kapacity, stredné Slovensko, jedna spaľovňa sever, potom západ Slovenska a ešte nám bude potrebné posilniť nejaké zneškodňovanie toxických materiálov. Pretože veľa tých enviro záťaží, ktoré tu historicky sú, tak viete, že s nimi nevieme nič robiť len preto, lebo nie sú spaľovacie zariadenia a sme odkázaní dnes na to, či nám to západ zoberie. Západ rozumieme Rakúsko a Rakúsko rozumieme Viedeň, pretože vo Viedni majú tri spaľovne,“ ozrejmil Taraba.
MŽP odovzdalo na Orave do užívania projekty za takmer štyri milióny eur
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v utorok v oravskej obci Novoť odovzdalo celkovo deviatim obciam s takmer 30.000 obyvateľmi do užívania projekty za takmer štyri milióny eur, informoval minister Taraba spoločne s predstaviteľmi oravských samospráv.
Do užívania odovzdal moderné kolesové traktory s technickým príslušenstvom, ktoré majú pomôcť pri triedení odpadov aj starostlivosti o zeleň. Súčasťou projektu je aj prístup ku kvalitnej pitnej vode vďaka novovybudovaným vodovodom a takisto k funkčnej kanalizačnej infraštruktúre na odvádzanie odpadových vôd.
„Dnes odovzdávame investície s modernou infraštruktúrou a technikou, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom. Využívame každý deň na to, aby sme ľuďom priniesli vyššiu kvalitu života, a na dobudovanie kanalizácií, vďaka čomu sa znížia náklady oproti vypúšťaniu domových žúmp, ale rovnako vodovodov aj modernej techniky pri efektívnejšom zbere a triedení odpadov, ktoré znížia skládkovanie odpadov o tretinu,“ uviedol Taraba.
Starosta obce Novoť Dušan Jendrašík poukázal na to, že väčšia i menšia obec by nedokázala budovať vodovody a kanalizácie vo vlastnej réžii v takej veľkej miere, ako budujú momentálne vďaka dotáciám. „Demografia na Orave, predovšetkým na hornej Orave, má stále stúpajúci charakter. Aj vďaka týmto projektom veríme, že to bude tak aj v budúcnosti,“ priblížil Jendrašík.
Obec Zákamenné vďaka podpore vybudovala kanalizáciu, inžinierske siete a v tomto roku by sa mala začať aj výstavba vodojemov na verejný vodovod. „Je to pre nás obrovská strategická investícia, keďže voda je základ, bez nej sa nemôžeme rozvíjať. Táto investícia by nám mala zabezpečiť kapacitu vody na ďalších 20 až 30 rokov dopredu,“ dodal starosta Zákamenného Peter Klimčík.
V rámci zrealizovaných projektov v oravských obciach pribúda vyše 2,5 kilometra vodovodov, 2,3 kilometra kanalizačného potrubia, desiatky vodovodných aj kanalizačných prípojok, čerpacia stanica splaškových vôd, nákladné vozidlá a traktory s technickým príslušenstvom, ako sú teleskopické nakladače, traktorové kosačky na trávu či váhy na váženie odpadov. Efektívnou manipuláciou sa takisto zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov či drobných stavebných odpadov na zberných dvoroch.