My sme les: Incidentu pri Ružomberku sa dalo predísť. Kľúčovým bol voľne pustený pes, medvedica sa bránila

„Najzásadnejším faktorom bol podľa dostupných informácií voľne pustený pes (plemeno západosibírska lajka). V tomto prípade medvedica vyhodnotila prítomného psa ako hrozbu. V kombinácii s prítomnosťou mláďat ide o vysoko rizikovú situáciu, ktorá sa skončila obranným útokom medvedice na dvojicu mužov,“ upozornila iniciatíva na sociálnej sieti.
Aktivisti pripomenuli, že ochrana mláďat patrí medzi najsilnejšie inštinkty u medveďa hnedého a práve stretnutia s vodiacou medvedicou predstavujú najrizikovejší typ kontaktu s človekom. „V takýchto prípadoch sa zviera okamžite snaží eliminovať ohrozenie,“ poznamenali. Dôležitou okolnosťou je podľa nich aj to, že napadnutá dvojica sa v území, kde brložia medvede, pohybovala tesne pred zotmením a údajne pri kontrole ťažby, čo je z hľadiska pohybu v takomto prostredí neobvyklé a zároveň vysoko rizikové.
Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa na sociálnej sieti tvrdí, že muži sa pohybovali na vlastných pozemkoch pri bežnej hospodárskej činnosti a nešlo o situáciu, že by vstúpili do prísne chráneného územia bez dôvodu. Odmieta kritiku, že „tam nemali čo robiť“, a zdôrazňuje, že výskyt medveďov je dnes rozšírený prakticky v súvislých lesoch naprieč Slovenskom. „Čo teraz, nemáme chodiť von, nemáme venčiť psov alebo čo?“ pýta sa.
Udalosť však podľa iniciatívy poukazuje na význam prevencie a informovanosti o správaní v územiach s výskytom medveďa hnedého. Situácia s vysokým rizikom konfliktu človeka s medveďom vznikla podľa aktivistov súhrou viacerých faktorov, najmä pohybom v okolí brlohu, prítomnosťou mláďat, voľne pusteným psom a nevhodným časom pohybu v teréne.
Informovali tiež, že po zastrelenej medvedici zostali tri malé jednomesačné mláďatá, ktoré bojujú o život v Zoologickej záhrade Bojnice. „Lepšie spolužitie človeka a medveďa na spoločnom území je podľa nás možné dosiahnuť nie masívnym odstrelom, ale informovanosťou, prevenciou a profesionálnym riešením konkrétnych rizikových jedincov,“ zdôraznili.
Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu (15. 2.) v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Päťdesiatšesťročného muža s otvorenou ranou na zápästí a poraneniami na tele prijali v ružomberskej nemocnici, je v stabilizovanom stave. Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, vyšetrovateľ enviropolície Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru začal trestné stíhanie pre prečin pytliactva.