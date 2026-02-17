Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Meteorológovia varujú: Slovensko v najbližších dňoch zasype sneh, napadnúť môže až 30 centimetrov

Meteorológovia varujú: Slovensko v najbližších dňoch zasype sneh, napadnúť môže až 30 centimetrov

Najnovšie prognózy meteorologických modelov naznačujú, že Slovensko sa pravdepodobne pripravuje na ďalšiu výraznú snehovú nádielku. Sneženie by malo odštartovať vo štvrtok ráno a pokračovať až do piatkového poludnia, pričom najintenzívnejšie zrážky sa očakávajú v noci zo štvrtka na piatok. Vo väčšine regiónov môže pribudnúť 5 až 10 centimetrov snehu, na juhu miestami 10 až 20 centimetrov, ojedinele aj viac. Najkomplikovanejšia situácia sa zatiaľ rysuje na juhozápade krajiny.

17.02.2026 19:30
debata
Nestále počasie. Po teplejšom zimšie
Video
Pár dní mierneho oteplenia, potom zase do zimy.

Podľa aktuálnych informácií sa počas štvrtka a piatka môže vytvoriť situácia pripomínajúca snehovú kalamitu. Do strednej Európy preniká chladnejší vzduch, zatiaľ čo od oblasti Jadranu sa k nám presunie tlaková níž. Práve kombinácia týchto faktorov vytvára podmienky na výrazné sneženie, píše portál imeteo.sk.

Najnovšie výstupy modelov ICON, GFS a Aladin sa v zásadných črtách zhodujú. Sneženie pravdepodobne nezasiahne úplne celé územie Slovenska rovnakou mierou. Zrážky by mali začať pribúdať od štvrtka rána od južných oblastí. Najsilnejšia vlna sneženia dorazí pravdepodobne v noci zo štvrtka na piatok, pričom výrazné prírastky snehu sa očakávajú najmä v Banskobystrickom kraji.

Kým ešte nedávno panovala neistota ohľadom presnej polohy teplotného rozhrania, aktuálne predpovede naznačujú, že sa bude tiahnuť naprieč Slovenskom. To znamená, že sneženie zasiahne takmer celé územie, no v Podunajskej nížine sa môže postupne meniť na dážď, čo spôsobí v tejto oblasti nižšie snehové úhrny.

Od štvrtkového rána do piatkového rána môže na väčšine územia pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu. Na juhu sa očakáva 10 až 20 centimetrov a v niektorých častiach Banskobystrického kraja môže napadnúť aj viac ako 25 centimetrov. Najťažšie predvídateľná situácia zostáva práve v Podunajskej nížine, kde sa pri oteplení nad bod mrazu môže sneženie premeniť na dážď.

Nebezpečenstvo spočíva najmä v intenzite zrážok v krátkom časovom úseku. Keďže teploty sa budú pohybovať okolo nuly, sneh bude spočiatku mokrý a ťažký. Takýto typ snehovej pokrývky sa ľahko zachytáva na stromoch a elektrických vedeniach, čo môže viesť k škodám či výpadkom, pripomínajú meteorológovia.

Najväčšie úhrny sa očakávajú v páse od južnej časti stredného Slovenska smerom na Gemer a Novohrad, kde sa môže vytvoriť súvislá a výraznejšia snehová pokrývka. V horských oblastiach stredného Slovenska nie je vylúčené, že výška nového snehu prekročí 30 centimetrov.

Na severe a severozápade v nižších polohách by malo väčšinou pribudnúť 5 až 15 centimetrov snehu.

Rozhodujúca bude poloha teplotného rozhrania. Oddelí studený vzduch prúdiaci od severu od teplejšieho vzduchu na juhu a práve v tejto zóne sa budú koncentrovať najvýdatnejšie zrážky. Ak sa rozhranie posunie severnejšie, na juhu môže prevládnuť dážď a snehová pokrývka bude slabšia. Naopak, ak sa chladný vzduch udrží, aj južné regióny môžu zažiť výdatné sneženie. Súčasné modely však viac podporujú zimnejší variant vývoja.

Problémy v doprave sa môžu prejaviť najmä v nočných a ranných hodinách, keď sa na vozovkách môže nachádzať niekoľko centimetrov čerstvého snehu. Spolu s hustým snežením a prípadným vetrom sa môžu miestami vytvárať aj snehové jazyky. Komplikácie sa očakávajú predovšetkým na horských priechodoch stredného Slovenska, ale aj na hlavných ťahoch, rýchlostných cestách a diaľniciach, kde môže znížená viditeľnosť výrazne ovplyvniť premávku.

Napriek očakávanej výraznej zimnej epizóde by nemalo ísť o dlhodobé ochladenie. Už počas víkendu by mali zrážky postupne slabnúť a následne sa začne otepľovať. Počas budúceho týždňa sa teploty pravdepodobne dostanú citeľnejšie nad nulu, čo povedie k rýchlemu topeniu snehu.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #sneženie
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"