Meteorológovia varujú: Slovensko v najbližších dňoch zasype sneh, napadnúť môže až 30 centimetrov

Podľa aktuálnych informácií sa počas štvrtka a piatka môže vytvoriť situácia pripomínajúca snehovú kalamitu. Do strednej Európy preniká chladnejší vzduch, zatiaľ čo od oblasti Jadranu sa k nám presunie tlaková níž. Práve kombinácia týchto faktorov vytvára podmienky na výrazné sneženie, píše portál imeteo.sk.
Najnovšie výstupy modelov ICON, GFS a Aladin sa v zásadných črtách zhodujú. Sneženie pravdepodobne nezasiahne úplne celé územie Slovenska rovnakou mierou. Zrážky by mali začať pribúdať od štvrtka rána od južných oblastí. Najsilnejšia vlna sneženia dorazí pravdepodobne v noci zo štvrtka na piatok, pričom výrazné prírastky snehu sa očakávajú najmä v Banskobystrickom kraji.
Kým ešte nedávno panovala neistota ohľadom presnej polohy teplotného rozhrania, aktuálne predpovede naznačujú, že sa bude tiahnuť naprieč Slovenskom. To znamená, že sneženie zasiahne takmer celé územie, no v Podunajskej nížine sa môže postupne meniť na dážď, čo spôsobí v tejto oblasti nižšie snehové úhrny.
Od štvrtkového rána do piatkového rána môže na väčšine územia pribudnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu. Na juhu sa očakáva 10 až 20 centimetrov a v niektorých častiach Banskobystrického kraja môže napadnúť aj viac ako 25 centimetrov. Najťažšie predvídateľná situácia zostáva práve v Podunajskej nížine, kde sa pri oteplení nad bod mrazu môže sneženie premeniť na dážď.
Nebezpečenstvo spočíva najmä v intenzite zrážok v krátkom časovom úseku. Keďže teploty sa budú pohybovať okolo nuly, sneh bude spočiatku mokrý a ťažký. Takýto typ snehovej pokrývky sa ľahko zachytáva na stromoch a elektrických vedeniach, čo môže viesť k škodám či výpadkom, pripomínajú meteorológovia.
Najväčšie úhrny sa očakávajú v páse od južnej časti stredného Slovenska smerom na Gemer a Novohrad, kde sa môže vytvoriť súvislá a výraznejšia snehová pokrývka. V horských oblastiach stredného Slovenska nie je vylúčené, že výška nového snehu prekročí 30 centimetrov.
Na severe a severozápade v nižších polohách by malo väčšinou pribudnúť 5 až 15 centimetrov snehu.
Rozhodujúca bude poloha teplotného rozhrania. Oddelí studený vzduch prúdiaci od severu od teplejšieho vzduchu na juhu a práve v tejto zóne sa budú koncentrovať najvýdatnejšie zrážky. Ak sa rozhranie posunie severnejšie, na juhu môže prevládnuť dážď a snehová pokrývka bude slabšia. Naopak, ak sa chladný vzduch udrží, aj južné regióny môžu zažiť výdatné sneženie. Súčasné modely však viac podporujú zimnejší variant vývoja.
Problémy v doprave sa môžu prejaviť najmä v nočných a ranných hodinách, keď sa na vozovkách môže nachádzať niekoľko centimetrov čerstvého snehu. Spolu s hustým snežením a prípadným vetrom sa môžu miestami vytvárať aj snehové jazyky. Komplikácie sa očakávajú predovšetkým na horských priechodoch stredného Slovenska, ale aj na hlavných ťahoch, rýchlostných cestách a diaľniciach, kde môže znížená viditeľnosť výrazne ovplyvniť premávku.
Napriek očakávanej výraznej zimnej epizóde by nemalo ísť o dlhodobé ochladenie. Už počas víkendu by mali zrážky postupne slabnúť a následne sa začne otepľovať. Počas budúceho týždňa sa teploty pravdepodobne dostanú citeľnejšie nad nulu, čo povedie k rýchlemu topeniu snehu.