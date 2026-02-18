Melicher tvrdil, že má informácie, podľa Krúpu to boli hoaxy. Politici sa do seba pustili kvôli ruskej menšine na Ukrajine

Politici sa zhodli v tom, že koniec vojny v júnovom termíne nevyzerá byť reálny. Podľa Melichera sa dokonca vojna neskoční ani tento rok. „Situácia na bojisku je skutočne komplikovaná. Vidíme, že aj keď sa frontová línia hýbe o nejaké kilometre, v niektorých častiach o metre naspäť, tak stále majú Rusi dobitú veľkú časť územia,“ myslí si štátny tajomník. Jedinou istotou je podľa jeho slov tlačiť na diplomaciu a pokračovanie rokovaní. „Z čoho som smutný, je, že to nerobí práve Európska únia, ktorá je v podstate na hranici s Ukrajinou, ktorá je mierovým projektom a ktorá by mala vynakladať najviac diplomatického úsilia,“ mieni Melicher.
Podľa Krúpu chýba v politike Donalda Trumpa konzistentnosť. „Môžeme tu hovoriť o tom diplomaticky, že tlačí na obidve strany. No občas tlačí na tých Ukrajincov viac, lebo sú slabší. Potom ale si to premyslí a zistí, že vlastne na tých Rusov by bolo dobre zatlačiť. Je z toho jeden veľký bordel. Jeden veľký chaos. Rusi tento chaos a túto nekonzistentnosť jednoznačne využívajú,“ mieni Krúpa a pripomína, že Trump už mal „všelijaké veľkohubé vyjadrenia“ a realita bola úplne iná. Zároveň zdôraznil, že podľa jeho názoru neprichádza do úvahy, aby sa Ukrajinci vzdali územia, ktoré Rusi nedokázali dobyť.
Melicher je presvedčený o tom, že prímerie nie je možné bez územných ústupkov Kyjeva. Podľa Krúpu je však z vývoja bojov z uplynulých dní zrejmé, že Rusom dochádzajú vojaci. Poslanec pripomenul, že Rusko za rok 2025 dobylo 1 % územie Ukrajiny a stratilo asi 300-tisíc vojakov.Čítajte viac Rusi zostali bez Starlinku ako slepí. Ukrajina náhle dobyla späť vyše 200 kilometrov štvorcových
Podľa Krúpu je však problém ešte hlbší. „Pri takýchto diktátoroch býva zvykom, že ak nenaplní ciele, príde k sociálno-ekonomickým otrasom a môže ho to stať krk. Celého Vladimira Putina môže niekto vyhodiť z okna, tak ako to je bežné v Ruskej federácii,“ povedal Krúpa. Pripomenul, že debata sa teraz zameriava na to, či sme ochotní naďalej podporovať Ukrajinu.
Melicher uznáva, že či už pri Kryme alebo invázii ruských jednotiek na Ukrajinu, došlo k porušeniu medzinárodného práva. Zároveň zdôraznil, že ani Ukrajina, ani Rusko z tejto geografickej oblasti neodídu. Podľa štátneho tajomníka je problematický aj postoj Kyjeva k ruskej menšine. „Ja si myslím, že toto je veľký kameň úrazu, ktorý ale netreba podceňovať, lebo sa nám môže stať, že prejde 10 rokov budeme tu mať ukrajinskú armádu, vycvičenú na základe západných technológií a postupov, ktorá sa možno prikloní na stranu Ruska, tak, ako to robilo Gruzínsko,“ povedal Melicher.
Krúpa pripomína, že floskuly o ruskej menšine na Ukrajine sú súčasťou ruskej propagandy. Keď ruskí vojaci prišli, tak tí Rusi tam bojovali proti Rusom na tej Ukrajine. Pretože nechceli patriť do Ruska. Toto sa stalo. A toto je ten najväčší šok pre Rusov. Oni nevedeli pochopiť, že prišli na Ukrajinu a mysleli si, že ju idú oslobodiť a o tri dni bude koniec. Nechcú patriť pod Putina a nebudú patriť pod Putina,“ povedal Krúpa.Čítajte viac Historička: Trump chce rozdeliť svet medzi USA, Rusko a Čínu a prinútiť ostatných, aby s tým súhlasili
To, čo robí Trump je podľa Krúpu „jeden veľký guláš a všetci to nejakým spôsobom musia akceptovať. Pretože sme v takej situácii, v akej sme.“ Dodal tiež, že Európa sa začína emancipovať a USA už rok vojensky nepodporujú Ukrajinu, a napriek tomu sa Kyjev ďalej efektívne bráni.
„Aspoň sa snaží,“ reagoval Melicher na iniciatívu prezidenta USA.
Melicher v relácii tvrdil, že sa treba rozprávať aj o kontexte. „Máme informácie o tom, že aj regulárna ukrajinská armáda útočila na ruské etnické obyvateľstvo na východe Ukrajiny,“ povedal Melicher. „Hoax. Vyvrátený hoax,“ jednoznačne reagoval Krúpa.
Melicher si myslí, že táto vojna dosť opotrebováva najmä Európsku úniu a členské štáty NATO. „Rus chce vrátiť pred rok 1997,“ varoval Krúpa.Čítajte viac Európa odkázala Putinovi, že vojnu nevyhráva. Ako pomôže Ukrajine?
Politici sa v diskusnej relácii ta3 dotkli aj Trumpovej Rady mieru, na zasadnutí ktorej sa zúčastní ako pozorovateľ aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) či otázky, prečo Cyprus môže mať voľby a Ukrajina nie.
Pozrite si debatu.