Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Zasadá vláda: Rokovať bude o kontrolách neziskoviek i právnom zastupovaní v kauze NFŠ

Zasadá vláda: Rokovať bude o kontrolách neziskoviek i právnom zastupovaní v kauze NFŠ

Štátne orgány majú využiť všetky dostupné zákonné mechanizmy na kontrolu fungovania, financovania a hospodárenia mimovládnych neziskových organizácií. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predkladá jej predseda Robert Fico (Smer).

18.02.2026 07:12
Robert Fico, vláda Foto: ,
Predseda vlády Robert Fico
debata

Návrh je reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý minuloročnú novelu zákona o neziskových organizáciách vyhodnotil ako protiústavnú a zrušil jej účinnosť.

V Bratislave sa konal protestný pochod proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov (Video z 03.12.2025)
Video
Zdroj: TASR

Ministri majú na schôdzi odsúhlasiť aj návrh ďalšieho postupu v súvislosti s projektom Národného futbalového štadióna (NFŠ). Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) navrhol, aby sa agenda súdnych sporov súvisiacich s výstavbou NFŠ presunula výlučne do kompetencie jeho rezortu. Majú sa tak odstrániť pochybnosti o pôsobnosti a kompetenciách v súvislosti s právnym zastupovaním štátu v súdnych konaniach.

Vláda bude takisto schvaľovať zmeny v stanovách európskej spoločnosti Eurofima, ktorá združuje 25 štátov a ich národné železničné spoločnosti. Akciovka, v ktorej má SR zastúpenie prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko, sa zameriava na modernizačné projekty v oblasti železničnej i mestskej koľajovej dopravy. Pri zmene stanov sa vyžaduje aj súhlas vlády členského štátu.

SR Bratislava TK Fico Piotr Serafin stretnutie BAX Čítajte viac Generálna prokuratúra podľa Fica vstúpila do politického súboja. Koalícia možno ešte „prekope“ novelu o kajúcnikoch
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #neziskovky #Národný futbalový štadión #vláda Roberta Fica
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"