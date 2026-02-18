Fio bankaFio banka
Kresťania Popolcovou stredou začínajú 40-dňové obdobie pôstu

Pre kresťanské cirkvi sa dnešným dňom, 18. februárom, začína obdobie štyridsaťdňového pôstu. Popolcová streda je pre rímskokatolícku aj evanjelickú cirkev kľúčovým momentom, kedy sa veriaci začínajú duchovne pripravovať na najväčší sviatok cirkevného roka – Veľkú noc. Kým v latinskom obrade sa pôst začína dnes, v gréckokatolíckej cirkvi (Svätá Štyridsiatnica) odštartoval už v pondelok 16. februára.

Hlavným zmyslom tohto dňa je pripomenúť dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň spojený s prísnym pôstom a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu. Podľa teologického vysvetlenia ide o pôst pokánia za spáchané hriechy, ktorý veriaci vníma v duchu: „zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“. Tento postoj sa líši od pôstu na Veľký piatok, o ktorom Ježiš povedal: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).

Súčasťou liturgie je v tento deň posvätenie popola a obrad značenia čiel veriacich. Kňazi a diakoni robia popolom znak kríža so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo: „Kajajte sa a verte v evanjelium“. Tento úkon má človeku pripomenúť jeho pôvod zo zeme, skutočnosť, že sa do nej vráti, no zároveň je popol symbolom očistenia a budúceho zmŕtvychvstania.

Od vrecoviny k znaku kríža

Historicky sa obrad sypania popola na hlavu praktizoval v cirkvi už od ôsmeho storočia, pričom bol pôvodne vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov. Tí vstupovali do chrámu bosí a zaodetí vo vrecovine. Neskôr sa tento zvyk rozšíril na všetkých veriacich ako všeobecný symbol rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celú cirkev, pričom sypanie na hlavu definitívne nahradilo značenie kríža na čelo.

Matematika pôstnych dní

Zaujímavosťou je aj matematické určenie dĺžky pôstu. Hoci hovoríme o 40-dňovom pôste, v súčasnosti trvá toto obdobie v rímskokatolíckej cirkvi 44 dní – od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu (tento rok 5. apríla). Je to dôsledok historického vývoja a liturgických reforiem po II. vatikánskom koncile, ktoré obnovili Veľkonočné trojdnie ako samostatné obdobie, no zachovali tradíciu Popolcovej stredy. Všetky nedele sú súčasťou tohto obdobia, hoci samy o sebe nie sú dňami pôstu.

Pokora v byzantskom obrade

Odlišný prístup zachováva byzantský obrad. Gréckokatolíci počítajú do štyridsiatich dní pôstu aj soboty a nedele a ich príprava trvá do piatka pred Lazárovou sobotou. Pôst je pre nich obdobím, kedy sa má veriaci usilovať o zmenu zmýšľania a „plakať nad svojimi hriechmi“. Špecifikom sú stredy a piatky, kedy sa slúži liturgia vopred posvätených darov. Táto bohoslužba nemá eucharistický kánon ani premenenie, no obsahuje mnoho kajúcich prvkov a hlbokých poklôn, čím vyjadruje silnú eucharistickú úctu.

Duchovný rozmer dňa dopĺňajú aj ľudové tradície. V minulosti sa verilo, že konzumácia bezmäsitých jedál, ako boli cestoviny či pirohy, zabezpečí úžitok v hospodárstve. Pôst tak prepájal náboženský život s každodennou snahou o očistu a zabezpečenie prosperity.

