Kresťania Popolcovou stredou začínajú 40-dňové obdobie pôstu

Hlavným zmyslom tohto dňa je pripomenúť dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha a lásky k blížnym. V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň spojený s prísnym pôstom a zdržiavaním sa mäsitého pokrmu. Podľa teologického vysvetlenia ide o pôst pokánia za spáchané hriechy, ktorý veriaci vníma v duchu: „zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“. Tento postoj sa líši od pôstu na Veľký piatok, o ktorom Ježiš povedal: „No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).
Súčasťou liturgie je v tento deň posvätenie popola a obrad značenia čiel veriacich. Kňazi a diakoni robia popolom znak kríža so slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo: „Kajajte sa a verte v evanjelium“. Tento úkon má človeku pripomenúť jeho pôvod zo zeme, skutočnosť, že sa do nej vráti, no zároveň je popol symbolom očistenia a budúceho zmŕtvychvstania.
Od vrecoviny k znaku kríža
Historicky sa obrad sypania popola na hlavu praktizoval v cirkvi už od ôsmeho storočia, pričom bol pôvodne vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov. Tí vstupovali do chrámu bosí a zaodetí vo vrecovine. Neskôr sa tento zvyk rozšíril na všetkých veriacich ako všeobecný symbol rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V roku 1091 koncil v Benevente zaviedol tento obrad pre celú cirkev, pričom sypanie na hlavu definitívne nahradilo značenie kríža na čelo.Čítajte viac Ako vítali jar starí Slovania, ako súvisí Morena s Veľkou nocou a čím je dnes tento rituál?
Matematika pôstnych dní
Zaujímavosťou je aj matematické určenie dĺžky pôstu. Hoci hovoríme o 40-dňovom pôste, v súčasnosti trvá toto obdobie v rímskokatolíckej cirkvi 44 dní – od Popolcovej stredy až po Veľkonočnú nedeľu (tento rok 5. apríla). Je to dôsledok historického vývoja a liturgických reforiem po II. vatikánskom koncile, ktoré obnovili Veľkonočné trojdnie ako samostatné obdobie, no zachovali tradíciu Popolcovej stredy. Všetky nedele sú súčasťou tohto obdobia, hoci samy o sebe nie sú dňami pôstu.
Pokora v byzantskom obrade
Odlišný prístup zachováva byzantský obrad. Gréckokatolíci počítajú do štyridsiatich dní pôstu aj soboty a nedele a ich príprava trvá do piatka pred Lazárovou sobotou. Pôst je pre nich obdobím, kedy sa má veriaci usilovať o zmenu zmýšľania a „plakať nad svojimi hriechmi“. Špecifikom sú stredy a piatky, kedy sa slúži liturgia vopred posvätených darov. Táto bohoslužba nemá eucharistický kánon ani premenenie, no obsahuje mnoho kajúcich prvkov a hlbokých poklôn, čím vyjadruje silnú eucharistickú úctu.
Duchovný rozmer dňa dopĺňajú aj ľudové tradície. V minulosti sa verilo, že konzumácia bezmäsitých jedál, ako boli cestoviny či pirohy, zabezpečí úžitok v hospodárstve. Pôst tak prepájal náboženský život s každodennou snahou o očistu a zabezpečenie prosperity.Čítajte viac Menej voľna, viac práce. Veľký prehľad dní pracovného pokoja a prázdnin v roku 2026