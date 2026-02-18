Aktivisti chystajú protest proti plánovanej diskusii Fica so študentmi v Trnave

Fio bankaFio banka
Protest proti plánovanej diskusii predsedu vlády Roberta Fica so študentmi v Trnave organizujú v stredu 25. februára o 7:30 na Múzejnom námestí v Trnave študenti a občianski aktivisti. Diskusia sa má konať v tento deň o 8:00 v priestoroch Západoslovenského múzea.

18.02.2026 12:30
„Premiér Robert Fico pokračuje po komunikačnom fiasku so študentmi v Žiline vo svojej kampani, aby napravil svoj obraz. Pritom študentov, za ktorými cestuje po mestách Slovenska, len zneužíva, a navyše pod hlavičkou Úradu vlády SR, na vlastné politické ciele,“ uviedol líder trnavských občianskych aktivistov a organizátor viacerých protestov Peter Bestvina. Organizátori pozývajú aj verejnosť, aby vyjadrila nesúhlas s politikou, ktorá podľa nich spôsobuje „katastrofálny odliv mladých ľudí zo Slovenska“. K podpore protestu sa prihlásila aj Študentská Klubovňa zo Žiliny.

Premiér Robert Fico sa stretol so študentmi v Modre. Pred sálou, kde sa diskusia konala, sa zhromaždil aj hlúčik demonštrantov, ktorí svoj protest vopred ohlásili. / Zdroj: FB - Modra Spolu

Aktivisti sa zároveň obrátili na riaditeľov trnavských stredných škôl, ktoré Úrad vlády SR v súvislosti s plánovanou diskusiou oslovil, aby dali študentom na výber okrem možnosti zúčastniť sa na diskusii s premiérom aj možnosť prísť v čase premiérovho podujatia na ohlásený protest. Podľa Bestvinu bola oslovená Stredná priemyselná škola technická v Trnave, Gymnázium Jána Hollého v Trnave a Gymnázium a Stredná športová škola Jozefa Herdu v Trnave.

V stredu 25. februára sa má v Trnavskom kraji konať aj výjazdové rokovanie vlády.

