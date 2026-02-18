Odvolá Fico Kuruca po odsúdení za korupciu? Počkáme si, avizuje premiér. Migaľ hovorí o smiešnom treste, Kaliňák zaútočil na sudcu

„Prípad, kde sa vzťahuje na človeka prezumpcia neviny, by vám nemal vadiť. Počkajte na definitívne rozhodnutie,“ odkázal médiám. Zároveň sa kriticky vyjadril k predsedovi senátu, ktorý za rozsudkom v kauze stál, Jánovi Hrubalovi.
Negatívne sa k Hrubalovi vyjadril tiež minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Označil ho za aktivistického sudcu. Pri kauze Mýtnik očakáva pokračovanie konania. Verí, že pravda sa ukáže. Na otázku, či by Kuruc nemal odísť z čela banky, taktiež zdôraznil prezumpciu neviny.
Pred vládou sa k rozsudku vyjadrili aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak a minister investícií Samuel Migaľ (obaja nezávislí). Migaľ na otázku, ako vníma, že po novelizácii Trestného zákona, majú neprávoplatne odsúdení dostať len podmienečné a peňažné tresty, odpovedal, že ide o smiešny trest. Huliak v tejto súvislosti skonštatoval, že je za najvyšší trest.
Kaliňák: Kajúcnikom odpustili škody za desiatky miliónov eur
Kaliňák tiež vyhlásil, že rozsudkom sa Hrubala zúfalo pokúsil zachrániť systém kajúcnikov. Hrubalu pritom označil za aktivistického sudcu, ktorý „chodil na Pohodu“ a bol nominantom exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej.
„Aj prokurátor z tých obrovských 40 miliónov eur nakoniec musel povedať, že nemá škodu,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že v trestnom konaní týkajúcom sa kauzy Mýtnik bol sfalšovaný znalecký posudok a znalec je stíhaný. Aj samotní kajúcnici pritom podľa Kaliňáka popierali niektoré veci uvedené v obžalobe. Minister doplnil, že rozsudok v kauze Mýtnik je mimoriadne zlý z pohľadu trestného práva. „Dá sa povedať, že pán Hrubala verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese,“ vyhlásil Kaliňák. Doplnil, že kajúcnikom boli odpustené škody za desiatky miliónov eur, len aby mohli v procese svedčiť. „Niektoré veci sa dokonca ani nezačali stíhať a prokurátori porušili zákon, pretože sa stíhať mali,“ povedal Kaliňák.Čítajte viac Sudcu Trubana Najvyšší správny súd oslobodil. Vyzýva Hrubalu a Mazáka, aby reagovali tlačovkou a o rozsudku pravdivo informovali
Zároveň minister skonštatoval, že sudca Hrubala vôbec nemal byť sudcom, pričom pripomenul dopravnú nehodu a sudcove „problémy s alkoholom“. „On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ dodal Kaliňak.
Špecializovaný trestný súd (ŠTS) vyhlásil v utorok rozsudok v kauze Mýtnik, ktorá sa týka predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018. Podnikateľa Jozefa Brhela, jeho syna Jozefa Brhela mladšieho, bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka Kuruca a podnikateľa Miroslava Suchobu uznal za vinných a odsúdil ich na podmienečné tresty. Prví dvaja dostali aj mimoriadne vysoké, miliónové peňažné tresty. Rozsudok nie je právoplatný.Čítajte viac Brhelovci sú vinní, rovnako aj Kuruc. V kauze Mýtnik padli podmienky aj rekordné peňažné tresty