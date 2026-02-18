Daňové úniky za 270 miliónov eur: Kontrolóri finančnej správy hlásia rekordné nálezy najmä pri DPH

Počas roka 2025 bolo začatých spolu 8177 kontrol DPH, 903 kontrol dane z príjmov právnických osôb, 1068 kontrol dane z príjmov fyzických osôb, 45 kontrol dane zo závislej činnosti a 93 kontrol dane vyberanej zrážkou.
Najvyššie zistenia vznikli v oblasti DPH, kde nálezy dosiahli takmer 198 miliónov eur. Na dani z príjmov právnických osôb predstavovali nálezy viac ako 86 miliónov eur a na dani z príjmov fyzických osôb takmer 16 miliónov eur.
„Rok 2025 ukázal, že dôsledné kontroly sú kľúčové pre ochranu verejných financií. Našou úlohou je zabezpečiť férové podmienky pre všetkých daňovníkov a eliminovať praktiky, ktoré narúšajú rovnosť na trhu," zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Najvyšší individuálny nález presiahol vlani 9 miliónov eur. Kontrola pri ňom odhalila, že deklarované obchodné transakcie neboli podložené reálnym pohybom tovaru. Nebola preukázaná jeho fyzická existencia ani na strane zahraničných dodávateľov, ani na strane odberateľov. Podľa Kováča ide o typický príklad fiktívnych obchodov, ktoré patria medzi najzávažnejšie formy podvodov pri DPH.
„Výrazné zistenia priniesli aj kontroly transferového oceňovania. Práve v tejto oblasti vznikol najvyšší nález roka, keď bolo daňovému subjektu upravené daňové zaťaženie o viac ako 21 miliónov eur v dôsledku rozdielov medzi deklarovanými a trhovými cenami v kontrolovaných transakciách,“ priblížil hovorca.
Kontroly dane z príjmov právnických a fyzických osôb zase odhalili neoprávnené uplatňovanie výdavkov, nepreukázané náklady či účelové presuny podielov na zisku. V oblasti dane zo závislej činnosti sa opakovane potvrdil problém nezrazených a neodvedených preddavkov na daň.