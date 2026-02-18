Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Smútok v bojnickej zoo: Jedno z troch osirelých medvieďat prehralo boj o život

Smútok v bojnickej zoo: Jedno z troch osirelých medvieďat prehralo boj o život

Záchranná misia troch osirelých mláďat medveďa hnedého v Národnej zoologickej záhrade Bojnice má tragické pokračovanie. Najmenší z trojice, samec, ktorý bol od začiatku v kritickom stave, svoj boj o život prehral. Zoo sa rozhodla pristúpiť k eutanázii po tom, čo sa jeho stav napriek intenzívnej terapii postupne zhoršoval.

18.02.2026 14:23
debata (2)
Stav dvoch medvedích samičiek je stabilizovaný, pekne priberajú
Video
Zdroj: Zoo Bojnice

„Napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého postupne zhoršoval. Veterinárne vyšetrenia potvrdili ťažký obojstranný zápal pľúc a jeho metabolizmus prestal správne fungovať. Napriek maximálnemu úsiliu nášho tímu sa jeho stav nepodarilo stabilizovať,“ uviedla zoo s tým, že po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu a s cieľom zabrániť ďalšiemu utrpeniu pristúpila k eutanázii.

Samca medveďa prijala zoo do svojej rehabilitačnej stanice v pondelok (16. 2.) spolu s dvoma samicami. Ide o vôbec prvý prípad, keď stanica prijala takto malé medvieďatá, čo si vyžiadalo nepretržitý 24-hodinový režim. Ošetrovateľky počas nočných služieb mláďatá každé dve hodiny kŕmili a masírovali im brušká, čím simulovali starostlivosť matky. „Samičky sú momentálne stabilizované. Postupne sa rozbehli s prijímaním mlieka, darí sa im lepšie sať a každým dňom priberajú ďalšie gramy. Ich stav budeme naďalej veľmi pozorne sledovať,“ priblížila zoo.

Prvú noc osirelé medvieďatá ešte prežili všetky
Video
17.2.2026 / Zdroj: Zoo Bojnice

Približne mesačné medvieďatá osireli po usmrtení ich matky v nedeľu (15. 2.) pri Ružomberku. Všetky tri boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou od 1,9 do 2,3 kilogramu. Najhoršie bol na tom práve samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu. Pri takto malých mláďatách býva podľa zoo návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý a v prípade ich stabilizácie sa bude hľadať riešenie v spolupráci s inými záhradami.

Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Starší muž utrpel zranenia. Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.

Medveď Čítajte viac My sme les: Incidentu pri Ružomberku sa dalo predísť. Kľúčovým bol voľne pustený pes, medvedica sa bránila
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #medvede #zoo Bojnice #medveď hnedý
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"