Smútok v bojnickej zoo: Jedno z troch osirelých medvieďat prehralo boj o život

„Napriek hospitalizácii, intenzívnej terapii a asistovanému kŕmeniu sa stav malého samčeka medveďa hnedého postupne zhoršoval. Veterinárne vyšetrenia potvrdili ťažký obojstranný zápal pľúc a jeho metabolizmus prestal správne fungovať. Napriek maximálnemu úsiliu nášho tímu sa jeho stav nepodarilo stabilizovať,“ uviedla zoo s tým, že po dôkladnom zhodnotení zdravotného stavu a s cieľom zabrániť ďalšiemu utrpeniu pristúpila k eutanázii.
Samca medveďa prijala zoo do svojej rehabilitačnej stanice v pondelok (16. 2.) spolu s dvoma samicami. Ide o vôbec prvý prípad, keď stanica prijala takto malé medvieďatá, čo si vyžiadalo nepretržitý 24-hodinový režim. Ošetrovateľky počas nočných služieb mláďatá každé dve hodiny kŕmili a masírovali im brušká, čím simulovali starostlivosť matky. „Samičky sú momentálne stabilizované. Postupne sa rozbehli s prijímaním mlieka, darí sa im lepšie sať a každým dňom priberajú ďalšie gramy. Ich stav budeme naďalej veľmi pozorne sledovať,“ priblížila zoo.
Približne mesačné medvieďatá osireli po usmrtení ich matky v nedeľu (15. 2.) pri Ružomberku. Všetky tri boli dehydratované a s veľmi nízkou hmotnosťou od 1,9 do 2,3 kilogramu. Najhoršie bol na tom práve samec, ktorého zdravotný stav si vyžiadal okamžitý prevoz na veterinárnu kliniku, kde mu nasadili infúznu terapiu na stabilizáciu organizmu. Pri takto malých mláďatách býva podľa zoo návrat do voľnej prírody veľmi zriedkavý a v prípade ich stabilizácie sa bude hľadať riešenie v spolupráci s inými záhradami.
Medvedicu mala usmrtiť dvojica mužov krátkymi guľovými zbraňami v nedeľu v lesnom poraste v extraviláne ružomberskej mestskej časti Hrboltová po tom, čo mala na jedného z nich náhle zaútočiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Filipa Kuffu sa 56-ročný muž so svojím synom mali prechádzať po lese, kde vykonávali kontrolu ťažby. So sebou mali aj poľovne upotrebiteľného psa plemena západosibírska lajka. Starší muž utrpel zranenia. Útokom medvedice na dvojicu sa zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin pytliactva.Čítajte viac My sme les: Incidentu pri Ružomberku sa dalo predísť. Kľúčovým bol voľne pustený pes, medvedica sa bránila