Ficova vláda nariadila plošné kontroly mimovládok, KDH: Ako v autokracii, šikana a vytváranie fiktívneho nepriateľa

„Viac ako rok riešili, ako zatlačiť občiansku spoločnosť opäť do kúta. Ale aj tento krok, ktorý dnes vláda spravila, vnímame ako krok autoritatívnej vlády, ktorej vadia vo všeobecnosti mimovládne neziskové organizácie. Čo je obrovský nezmysel, pretože toto je to najlepšie, čo máme na Slovensku,“ skonštatoval Čaučík poukazujúc na ich význam a pomoc a suplovanie štátu v mnohých oblastiach.
Hnutiu sa nepozdáva ani fakt, že v čase tvrdej konsolidácie, v rámci ktorej boli aj opatrenia na zníženie stavov úradníkov, sa majú navýšiť kapacity pre kontroly neziskových organizácií aspoň o desať percent. KDH to označuje za „obrovský paradox“. Peniaze by podľa hnutia mali dať skôr napríklad na energopomoc, aby bola cielená. Rovnako by mala vláda radšej riešiť obrovské daňové úniky, ktoré si však nevšíma.
Hnutie tiež hovorí o vytváraní fiktívneho nepriateľa a vytváraní strachu a šikanovaní organizácií, ktorých pochybenia sú často len minimálne. Potvrdiť to mal aj nedávny audit, ktorý mali v parlamente, kde sa kontrolovali možné duplicitné dotácie rôznych organizácií. Vyvstáva pritom zároveň otázka, prečo sa tieto masívne kontroly majú zamerať len na mimovládne organizácie, nie na všetkých poberateľov financií zo štátneho rozpočtu. Hnutie krok vlády považuje za veľmi silný nástroj, ktorý nie je potrebný.
Štátne orgány v pôsobnosti ministerstiev vnútra, financií či práce a aj iné inštitúcie majú priebežne vykonávať kontroly mimovládnych neziskových organizácií. Zamerať sa majú predovšetkým na dodržiavanie zákonných podmienok ich fungovania. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda schválila v stredu. Vládny kabinet tým reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu SR, ktorý podľa vlády zablokoval zvýšenie transparentnosti mimovládok.
Podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer) chráni ÚS SR prostredníctvom rozhodnutia o protiústavnosti novely zákona o neziskových organizáciách mimovládky pred kontrolou. Vláda tak podľa neho využije dostupné nástroje na riadnu kontrolu. „Najväčšie nebezpečenstvo v tejto krajine predstavujú mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú politickú činnosť, obdobnú politickým stranám, avšak bez akejkoľvek verejnej kontroly a bez akejkoľvek politickej zodpovednosti. Myslím si, že máme právo sa na to pozrieť,“ uviedol premiér.
Mimoparlamentná strana Demokrati uznesenie vlády ostro kritizuje, považuje ho za bezprecedentný zásah do občianskej spoločnosti. Netýka sa totiž len organizácií s podporou štátu, ale zasiahne tisíce rodičovských združení, materských centier, dobrovoľných hasičov, združenia pomáhajúce chorým deťom, seniorom či onkologickým pacientom alebo združenia zamerané na ochranu pamiatok. Podľa Demokratov vláda týmto krokom rezignovala na rešpekt k Ústave SR, sú toho názoru, že trestá tých, ktorí pomáhajú tam, kde štát dlhodobo zlyháva.
„Ústavný súd SR už raz jasne povedal, že zásahy vlády do fungovania mimovládnych organizácií sú protiústavné. Napriek tomu vláda Roberta Fica otvorene deklaruje, že si „nájde inú cestu“. Ide o arogantný výsmech ústave a právnemu štátu,” myslí si členka predsedníctva strany Monika Podhorány Masariková. Podpredseda Demokratov Michal Kiča je toho názoru, že vláda ide viazať časť kontrolných pracovníkov na šikanu ľudí, a to namiesto toho, aby sa zamerala na daňové podvody. „V čase konsolidácie si občania túto buzeráciu zaplatia v platoch úradníkov alebo zhoršených službách štátu, čomu by sa vymedzení kontrolóri mimovládok mohli radšej venovať. Fico odkazuje ľuďom: životy vám nezlepšíme, nepomôžeme vám, ale aspoň vás budeme šikanovať,” vraví Kiča. Demokrati hovoria o čistom pokrytectve vládnych predstaviteľov, ktorí ešte nedávno s občianskymi združeniami verejne pózovali, napríklad po boku dobrovoľníkov, hasičov a komunitných združení, pričom z tých istých ľudí dnes podľa politického subjektu robí vláda „nepriateľov štátu“.