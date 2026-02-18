ZOJ: Fico a Kaliňák prekročili hranicu. Útoky na sudcu Hrubalu sú nebezpečné pre právny štát

ZOJ to zdôraznilo v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka na margo sudcu. Fico konkrétne povedal, že Hrubala chodí „na politickú pieseň do Trenčína“ a vystupuje tam, a že opitý havaroval. Minister obrany Robert Kaliňák zase o Hrubalovi povedal, že pre dopravnú nehodu a „problémy s alkoholom“ vôbec nemal byť sudcom. „On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani (Márie) Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ vyhlásil Kaliňák. Takisto uviedol, že Hrubala rozsudkom v kauze Mýtnik „verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese“.
Súdne rozhodnutia sa podľa ZOJ v demokratickom štáte hodnotia právnymi prostriedkami, nie cez politické nátlakové vyhlásenia a diskreditáciu konkrétnych sudcov. „Kritika rozhodnutí môže byť vecná a legitímna, no osobné útoky na sudcu zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci prekračujú hranicu politickej polemiky. Vytvárajú dojem, že sudca má byť „potrestaný“ za rozhodovanie v citlivých kauzách, a tým oslabujú dôveru verejnosti v nestrannosť a nezávislosť súdov,“ uviedlo združenie. Zároveň pripomína, že sudcovia sa nemôžu brániť v mediálnom priestore rovnakými nástrojmi ako politici. „O to väčšia zodpovednosť leží na premiérovi a členoch vlády, aby svojimi verejnými vyjadreniami nepodnecovali nedôveru voči súdnictvu a nezneužívali svoju autoritu na zastrašovanie alebo nálepkovanie sudcov,“ skonštatovalo ZOJ.Čítajte viac Odvolá Fico Kuruca po odsúdení za korupciu? Počkáme si, avizuje premiér. Migaľ hovorí o smiešnom treste, Kaliňák zaútočil na sudcu
Združenie v tejto súvislosti vyjadruje sudcovi Jánovi Hrubalovi plnú podporu a zdôrazňuje, že žiaden sudca nesmie zostať sám pod tlakom či mediálnym lynčom za rozhodnutia prijaté podľa zákona a svojho svedomia. „Nezávislí sudcovia a nezávislé súdy nie sú prekážkou demokracie, ale sú jej podmienkou,“ doplnilo ZOJ. Súčasne vyzýva Súdnu radu SR a Združenie sudcov Slovenska, aby sa zasadili za ochranu tohto sudcu, pretože útoky na neho za rozhodovaciu činnosť sú útokmi na celú súdnu moc.Čítajte viac Po rozsudku v kauze Mýtnik už Fico nemôže zaprieť korupčné kauzy svojich vlád, vyhlásil Šimečka