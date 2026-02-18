Cestári varujú pred snežením, poľadovicou i vetrom. Jazdite opatrne

V hornatých a kopcovitých oblastiach Slovenska je podľa cestárov miestami na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrúbky jedného až dvoch centimetrov. S kašovitým alebo čerstvým snehom hrúbky jedného centimetra treba podľa SSC počítať na horských priechodoch Podspády, Príslop, Oravská Lesná a Huty. Na horskom priechode Vrchslatina cestári upozorňujú na poľadovicu. V lokalite Kechnec zase na silný vietor.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody. Cestári zároveň pripomenuli, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.Čítajte viac Meteorológovia varujú: Slovensko v najbližších dňoch zasype sneh, napadnúť môže až 30 centimetrov