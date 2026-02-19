Ropa cez Družbu netečie: Zelenskyj riskuje nebezpečnú hru, myslí si Ondruš. Podľa Jurík je skutočným vinníkom Rusko

Europoslanec Ondruš pripustil, že to tak naozaj môže byť. „A bohužiaľ, musím povedať, že prezident Zelenskyj už niekoľkokrát ukázal, že si nie celkom dobre uvedomuje, v akej je pozícii voči členským krajinám EÚ a voči EÚ ako takej. Naposledy v Davose sa opäť pustil do toho, že poučoval Európu, sťažoval sa na Európu a podobne,“ povedal Ondruš. Europoslanec si myslí, že možno aj toto je spôsob, akým sa ukrajinský prezident snaží vyvíjať nátlak na Slovensko a Maďarsko. „V každom prípade, myslím si, že si musí byť nielen on, ale aj ukrajinská vláda vedomá, že jednoducho táto hra je pre Ukrajinu mimoriadne nebezpečná a ja teda pevne dúfam, že ten tretí termín, pokiaľ som to dobre rátal, do konca tohto týždňa už Ukrajina splní a ropa začne Družbou opäť tiecť,“ povedal Ondruš.
Poslankyňa Jurík poukázala na to, že Slovensko neodsúdilo ruský útok na ropovod Družba spred troch týždňov. „Premiér Fico dnes opäť raz poukázal na to, že je tým ruským trójskym koňom. Pretože namiesto toho, aby nám predstavil riešenie a aby odsúdil to, že na začiatku celého tohto problému, a síce ten, kto to spôsobil, je Ruská federácia. Pretože zatiaľ, čo Európska únia hovorí o tom, že sa máme od ruských energií odpojiť od roku 2028, tak Rusko to očividne bombami spravilo už teraz,“ povedala Jurík. Zároveň dodala, že si nemyslí, že by išlo z ukrajinskej strany o nejakú politickú hru.
V reakcii na to, prečo vláda o probléme neinformovala skôr, Ondruš uviedol, že Slovnaft je súkromná firma.
„Odsudzujem ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. A zneužívanie civilných obetí, bez ohľadu na to, či tí ľudia zahynú alebo nezahynú, alebo sú zranení, zneužívanie civilných obetí na dosahovanie vojenských cieľov. Odsudzujem to,“ povedal Ondruš.Čítajte viac Štát otvára ropné rezervy, Slovensko vyhlásilo stav núdze. Reverzný tok na Ukrajinu stopol Slovnaft i Maďari
Podľa Jurík sme sa do tejto situácie dostali, pretože Slovensko, na rozdiel od iných členských krajín EÚ, nediverzifikovalo. „Premiér Fico nástojil na tom, že ruský plyn je dobrý, ruská ropa je dobrá. A dnes, keď Rusi zbombardovali ropovod, tak jednoducho k nám tá ropa netečie. A toto je chyba Roberta Fica,“ povedala Jurík.
Obe strany sa zhodli, že Slovensko má zásoby približne na 90 dní a bezprostredný nedostatok nehrozí.
Europoslanec Ondruš tvrdí, že konflikt nemá vojenské riešenie. „Rusko, našťastie, nedokáže poraziť Ukrajinu vojensky, ale Ukrajina, bohužiaľ, nedokáže vytlačiť ruského agresora zo svojho územia. Takže je úplne jasné, že mierové rokovania sú jediným spôsobom, akým sa môže podariť ukončiť ten konflikt,“ povedal Ondruš.
S Jurík sa zhodli, že na mierových rokovaniach chýba Európska únia. „Zároveň budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii. A tiež momentálne je to práve Európska únia, ktorá pomáha Ukrajine,“ povedala poslankyňa PS. Dodala, že zástupcovia Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka na rokovaniach v Ženeve boli prítomní.
Podľa poslancov je nateraz nereálne stretnutie Zelenského s Putinom. „To vyjadrenie prezidenta Zelenského je rovnakým bonmotom ako vyjadrenie Donalda Trumpa, že za 24 hodín vyrieši tento vojnový konflikt,“ povedal Ondruš. Jurík pripomenula, že Rusko už v minulosti priame stretnutie odmietlo a neprejavuje skutočný záujem o mier.
Pozrite si debatu.