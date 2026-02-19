Minister Kaliňák: Slovensko už je zbrojárskou veľmocou, pri munícii sme v špičke

Kaliňák upozornil, že zbrojárska výroba je tradičnou výrobou, ktorá na Slovensku vždy bola. Slovensko nie je len automobilovou veľmocou, ale podľa neho sa stáva aj veľmocou zbrojárskou.
„Veľmocou už v podstate sme, pretože v rámci výroby munície sme v zásade na druhom meste v Európe. Myslím si, že celosvetovo sme v prvej päťke. Takže sme relatívne veľmi veľký. Na počet obyvateľov asi budeme prví,“ uviedol.
„Sme výborní v delostrelectve, vo výrobe veľkorážnej munície, vo výrobe samotných húfnic, automatických minometov a hlavní rôzneho kalibru. Ten rozsah, ktorý sa vyrába na Slovensku, sa fakt robí asi iba vo veľmi veľkých štátoch. Od malých, 12,7 mm až po 155 mm. To sa málokde vidí,“ povedal minister obrany.
Minister vidí perspektívu ďalšieho rastu obranného priemyslu. Na otázku, či to Slovensko pocíti aj pri nemocniciach, vzdelávaní či vyššej životnej úrovni, Kaliňák prisvedčil.
„Pociťujete to, lebo už staviame dve nemocnice ako ministerstvo obrany. Prešovská nemocnica ide, myslím si, že ministerstvo zdravotníctva sa venuje ešte Martinskej a Bystrickej. A my sme začali akurát stavbu Bratislavskej. Takže si myslím, že na jednu vládu štyri gigantické nemocnice nie sú málo,“ uviedol.
Čo sa ešte dozviete v rozhovore
- Ako je to s Trumpovou radou mieru a postojom Slovenska
- Aký má Slovensko postoj ku koalícii ochotných
- Ako vidí situáciu v Európe a vzťah so Spojenými štátmi
- Ako to vyzerá so záujmom Slovenska kúpiť ďalšie lietadlá F-16 od USA
- Ako vyzerá situácia s obrannou zmluvou Slovenska so Spojenými štátmi
- Čo hovorí na kritiku rekonštrukcie budovy „Kukurica“ v Bratislave