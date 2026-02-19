Snehová bomba nad Slovenskom: Bratislavu a Pezinok môže zasypať až 30 cm snehu, hrozí nebezpečenstvo i chaos

Výstrahy druhého stupňa pred snežením budú v platnosti od 9.00 h až do piatka (20. 2.) v okresoch Bratislava a Pezinok. Napadnúť by mohlo 15 až 20 centimetrov nového snehu, v okrese Pezinok môže spadnúť až 30 cm snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varovali meteorológovia.
Polícia na sociálnej sieti vyzvala vodičov na maximálne bezpečnú jazdu. „V prípade ak nemusíte, na cesty ani nechoďte,“ uviedla polícia na sociálnej sieti, pričom varovanie sa týka pre juhozápad krajiny. Zároveň varovala vodičov, aby si pred jazdou náležite upravili svoje vozidlá a rešpektovali jej pokyny.
Prvý stupeň výstrah pred snežením bude platiť najmä v južných okresoch západného a stredného Slovenska aj v okrese Košice. V týchto miestach by mohlo napadnúť 10 až 15 centimetrov snehu. „Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedol ústav.
Na západe krajiny si takisto treba dať pozor aj na snehové jazyky a záveje, a to najmä v podvečerných a večerných hodinách. Výstrahy prvého stupňa začnú platiť v niektorých okresoch Nitrianskeho a Trnavského kraja na obed, v iných okresoch o 17.00 h. V platnosti zostanú predbežne do piatka. SHMÚ upozornil, že snehové jazyky a záveje môžu tvoriť problém pre dopravu.
V niektorých okresoch Prešovského kraja treba počítať vo štvrtok ráno aj s hmlou. Dohľadnosť sa zníži na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.