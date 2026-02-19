Fio bankaFio banka
Pravda Správy Domáce Primátorov, šéfov krajov a regionálnych poslancov si budeme voliť 24. októbra

Primátorov, šéfov krajov a regionálnych poslancov si budeme voliť 24. októbra

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.

19.02.2026 10:43 , aktualizované: 10:59
debata

Na tento termín ich vyhlási predseda Národnej rady Richard Raši (Hlas). Uviedol to pre TASR. Voľby zástupcov v mestách, obciach a samosprávnych krajoch budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň.

SK8: Mosty na Slovensku sú v kritickom stave
Video
Pre kritický stav mostov hrozí na Slovensku kolaps cestnej siete, upozorňujú samosprávy. Žiadajú pomoc štátu. / Zdroj: TV Pravda

Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil, musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. V roku 2022 si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie. Spojené voľby sa vtedy konali prvýkrát.

„Už v októbri minulého roka som deklaroval, že predĺženie súčasného volebného obdobia v našich samosprávach, teda pre našich starostov, primátorov a predsedov krajov, by mohlo byť právne spochybniteľné a nebolo by ústavne čisté. Preto voľby do samospráv vyhlásim na 24. októbra 2026 v súlade s platným zákonom,“ uviedol pre TASR Raši.

Ktorí známi politici sa dnes fotili pri voľbách?

Prezidentka, premiér, poslanci, starostovia. Pozrite si, kto bol dnes zakrúžkovať a podporiť svojho obľúbenca.

Fotogaléria
Dnes si odvolil Martin Chren, starosta Ružinova.
Dnes si odvolil aj poslanec Európskeho...
+15Dnes si odvolila aj podpredsedníčka vlády...

Voliči si budú vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.

Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.

komunalne volby, urna, volič Čítajte viac Slovensko čakajú v tomto roku voľby. Nanovo sa rozdajú karty v samosprávach
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #komunálne voľby 2026
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"