Guvernér Národnej banky Kažimír už viac ako 8 mesiacov presluhuje, kritizuje ho aj minister

Výmena guvernéra Národnej banky Slovenska, ktorému v lete minulého roka vypršal šesťročný mandát, sa doteraz neriešila. Napriek tomu, že ide o zásadný post, nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. Guvernér NBS je totiž zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Menuje ho prezident republiky na návrh vlády schválený Národnou radou SR. V prvom kroku má teda vláda predložiť parlamentu kandidáta na odsúhlasenie. Ak je odsúhlasený, v ďalšom kroku má o ňom konať a rozhodnúť prezident.
NBS o gréckej ceste
Analytici NBS sa vyjadrili minulý týždeň, že príčiny súčasných slovenských fiškálnych problémov pripomínajú príbeh Grécka. Podobne ako Grécko hľadáme najprv riešenie najmä vo zvyšovaní daní, efekt však pre spomaľujúcu ekonomiku zatiaľ veľmi nevidno. V aktuálnom blogu na to upozornili hlavný ekonóm NBS Michal Horváth a expert analytik verejných financií NBS Martin Nevický.
Slovensko má na rozdiel od Grécka proces ozdravenia vo vlastných rukách a domáci finančný sektor je zdravý, vonkajšie podmienky nám však neprajú. „Presný spôsob ozdravenia verejných financií je, samozrejme, na rozhodnutí politikov. Konsolidujeme zatiaľ najmä cez rast príjmov rozpočtu. Ak by sme pokračovali po ‚gréckej ceste‘, mohlo by po doterajšom raste príjmov nasledovať postupné okresanie výdavkov,“ predpokladajú odborníci.
Minister kritizuje nezávislosť
Minister financií Ladislav Kamenický sa k takémuto prirovnaniu ostro ohradil: „Čakal by som zdržanlivosť, nezávislosť NBS a nie škodenie Slovenskej republike. Už som si zvykol na to, že najhoršie odhady rastu zo všetkých inštitúcií pochádzajú práve z NBS (čo berie ministrovi financií SR peniaze z rozpočtu), ale nečakal som, že predstaviteľ NBS bude prirovnávať Slovensko ku Grécku," uviedol v stanovisku.
Nezávislosť centrálnych bánk je silne chránená európskym právom, aby sa zabránilo politickým zásahom do menovej politiky. Aj preto zostáva Peter Kažimír na svojom poste. Podľa strany Hlas a koaličnej dohody má byť zvolený aj pre ďalšie obdobie. Strana trvá na tom, že je jej kandidátom. Uviedol to predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Strana Smer má iný názor. Premiér Robert Fico je podľa stanoviska zo snemu strany s Kažimírom nespokojný.
Nový guvernér?
Na to, aká je možnosť riešiť právne túto situáciu, odpovedal profesor Marián Giba, vedúci katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave. „Orgánom, ktorým prislúcha povinnosť ustanoviť nového guvernéra NBS, právne v tejto chvíli nič nebráni splniť si túto úlohu. Ak ju neplnia preto, že sa nevedia či nechcú zhodnúť na osobe kandidáta, nie je to problém právny, ale politický. Tým pádom ani riešenie situácie nemôže spočívať v právnej rovine."
Podľa profesora Gibu čas „presluhovania“ guvernéra je v zákone ohraničený len vymenovaním nového guvernéra, iné limity nie sú. Znamená to, že Peter Kažimír môže byť guvernérom ešte veľmi dlho, hypoteticky aj roky. Podľa profesora Gibu to vôbec neovplyvňuje jeho kompetencie. Pretože nie je rozdiel medzi guvernérom v riadnom funkčnom období a „presluhujúcim“ guvernérom. Dokedy sa udrží terajší guvernér na svojej pozícii nie je jasné.
Neprípustný politický tlak
Ak by vláda odvolávala guvernéra pre politický tlak, mohlo by to oslabiť dôveru trhov, vyvolať reakciu zo strany Európskej centrálnej banky, či poškodiť obraz Slovenska v eurozóne. „Funkcia guvernéra NBS je mimoriadne významná pre náš domáci finančný trh, dohľad nad finančným sektorom aj celkovú odbornú diskusiu o hospodárskej politike. Preto by sa vláda mala snažiť túto funkciu obsadiť kvalifikovaným odborníkom a dobrým manažérom, nemala by pozerať na politické kritériá, " uviedol Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.