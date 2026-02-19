Pri Zvolene v aute uhorel človek

Fio bankaFio banka
V okrese Zvolen zahynul človek v horiacom aute.

19.02.2026 15:21
Horiace auto v poli pri ceste II/526 neďaleko obce Korytárky vo štvrtok 19. februára 2026.
Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, policajná hliadka z Hriňovej spozorovala dnes popoludní čierny dym stúpajúci z poľa pri ceste II/526 neďaleko obce Korytárky. Po príchode na miesto zistili, že ide o požiar motorového vozidla, ktoré bolo v tom čase už celé v plameňoch.

Na miesto privolali hasičov, ktorí požiar zlikvidovali. „Po uhasení zistili, že vo vozidle sa nachádza zhorené telo," uviedla polícia s tým, že totožnosť osoby aktuálne zisťujú. Na miesto privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a zisťuje bližšie okolnosti tragickej udalosti.

